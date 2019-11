Bank verschickt Kunden Bargeld per Post

Bereits dreimal in diesem Jahr wurden Filialen der Basellandschaftlichen Kantonalbank (BLKB) überfallen. Aus Angst vor weiteren Überfällen geben die Niederlassungen in Ettingen und Breitenbach seit Donnerstag kein Bargeld mehr am Schalter ab. Dafür können sich die Kunden jederzeit Bargeld nach Hause liefern lassen.

Bis zu 2000 Franken verschickt die Baselbieter Bank per Post. «Das bestellte Geld wird an die Adresse gesendet, die die Kunden bei der Bank hinterlegt haben», erklärt Monika Dunant, Mediensprecherin der Basellandschaftlichen Bank.

Diesen Lieferservice gab es aber schon vor den Überfällen, nämlich seit Anfang 2018. Bisher nutzen laut Dunant aber nur wenige das Angebot: «Etwa fünfmal pro Woche bestellen Kunden im Durchschnitt Geld zu sich nach Hause.»

Keine Haftung für grosse Geldsendungen

Die Baselbieter Bank verschickt das Bargeld ausschliesslich per A-Post-Plus. Wie die Post erklärt, wird bei dieser Methode die Zustellung per Scanner bestätigt. Das heisst, die Sendung landet sicher im Briefkasten des Empfängers.

Allerdings empfiehlt die Post den Kunden, sich mit A-Post-Plus keine grossen Geldsummen senden zu lassen. «Die Post übernimmt im Falle eines Verlusts die Haftung bis zu 100 Franken», so eine Post-Sprecherin.

Laut Post wäre es allerdings am besten, Cash-Beträge nur per Einschreiben zu senden. Geht das Geld dann verloren, zahlt die Post bis zu 500 Franken zurück. Ausserdem ist das Versenden von Bargeld nur innerhalb der Schweiz erlaubt. Sendungen ins Ausland sind verboten.

Verluste müssten im Einzelfall geprüft werden

Es stellt sich die Frage: Haftet die Baselbieter Bank für verlorenes Bargeld, oder ist Geld über 100 Franken für die Bankkunden für immer verloren? «Bis jetzt ist ein Verlust noch nicht vorgekommen. Wir würden den Einzelfall prüfen, sollte dies passieren», sagt Bank-Mediensprecherin Dunant.

Obwohl eingeschriebene Postsendungen finanziell besser abgesichert wären, bietet die Bank das bei Cash-Sendungen nicht an. Sie besteht auf der A-Post-Plus-Methode. Denn: «Diese hat gegenüber dem eingeschriebenen Versand den Vorteil, dass die Empfängerin zum Zeitpunkt der Zustellung nicht zwingend zu Hause sein muss», lautet die Begründung der Bank.