Bank will Junge bei Ferien nicht mehr benachteiligen

Die Schweizer Valiant Bank prescht in der Finanzbranche mit einem Novum vor: Seit dem 1. Januar erhalten alle Mitarbeitenden gleich viele Ferientage – egal, ob jung oder alt. Dazu streicht die Bank die sechste Ferienwoche, die Angestellte ab dem 60. Lebensjahr zusätzlich erhalten hatten. Sie haben nun wie alle anderen grundsätzlich fünf Wochen Ferien.

Laut der Bank hat der Entscheid mit Gleichbehandlung aller Angestellten zu tun, wie das «Tagblatt» schreibt. «Valiant ist es wichtig, dass alle Mitarbeitenden unabhängig von Geschlecht, Alter oder anderen Persönlichkeitsmerkmalen bei gleicher Leistung und gleichem Verhalten auch gleichgestellt sind», sagt ein Sprecher der Bank der Zeitung. In den neuen Arbeitsbedingungen seien aber nun der Kauf von bis zu 20 zusätzlichen Ferientage sowie das Recht auf Teilzeit verankert. Möglich war aber beides teils schon vorher.

Weit und breit allein

Mit der neuen Regelung steht die Valiant unter Banken weit und breit allein da. Die Gewerkschaft Unia weiss von keiner anderen Bank, die die Anzahl Ferientage so glättet. Der Schweizerische Bankpersonalverband kann zudem nicht von einem neuen Trend in der Branche sprechen und übt Kritik: Man wolle so schleichend bei den Mitarbeitern sparen. «Es ist kein Geheimnis, dass ältere Mitarbeiter es bei den Banken schwierig haben», so eine Sprecherin zum «Tagblatt».

Hinzu kommt, dass etwa die UBS, Credit Suisse oder die Zürcher Kantonalbank nicht einfach eigenmächtig die Ferien kürzen können. Gemäss des Kaufmännische Verbands haben die meisten Institute eine entsprechende Branchenvereinbarung betreffend Anstellungsbedingungen unterzeichnet. Wie eine Stichprobe gezeigt hat, sind sechs Wochen Ferien ab 60 weiterhin die Regel. Die Migros Bank vergibt den Angestellten dieser Altersgruppe sogar sieben Wochen Ferien.

Kein Verstoss gegen das Gesetz

Mit der neuen Regelung verstösst die Valiant aber nicht gegen das Gesetz, wie Arbeitsrechtexperte Thomas Geiser dem «Tagblatt» erklärt. Vorgeschrieben sind laut Obligationenrecht lediglich ein Minimum von vier Wochen Ferien pro Jahr ab dem 20. Lebensjahr.

Allerdings handelt es sich bei der neuen Valiant-Regel um eine Vertragsänderung. Sollten Arbeitnehmer damit nicht einverstanden sein, müsste die Bank die bestehenden Verträge kündigen und neue Papiere mit angepassten Konditionen aufsetzen. Laut Valiant waren aber keine solchen Änderungskündigungen notwendig. Die betroffenen Angestellten hätten die neuen Bedingungen akzeptiert.

(dob)