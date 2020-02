Banker (31) entlassen, weil er Sandwiches klaute

Paras Shah galt als einer der profiliertesten Kredithändler Europas und hat gemäss internen Quellen jährlich mehr als eine Million Pfund verdient. Der 31-Jährige hat bis vor kurzem bei der Citigroup Inc., einem Finanzdienstleister mit Hauptsitz in New York, in einer leitenden Funktion gearbeitet, bis er laut Medienberichten unvermittelt entlassen wurde.

Der Grund: Shah soll mehrfach Lebensmittel, insbesondere Sandwiches, aus der Londoner Filiale der Bank gestohlen haben. Wie die «Financial Times» und die «Daily Mail» schreiben, ist unklar, wie viele Sandwiches es insgesamt waren und über welchen Zeitraum Shah das Unternehmen bestohlen hat.

Citigroup suspended Paras Shah after alleging he had stolen food from the canteen at its European headquarters in Canary Wharf, London. Mr Shah is likely to have received a seven-figure pay package https://t.co/xM7VcM0qi2 — Financial Times (@FinancialTimes) February 3, 2020

Paras Shah, a high-flying Citigroup banker, earning £1 million a year is suspended for 'stealing sandwiches from the staff canteen'https://t.co/mepLoWesMl — Seshank Shekar (@NoMasFelicidad) February 4, 2020

Weitere Banker auf Abwegen

Shah hat an der Universität Bath Wirtschaft studiert. Gemäss seinem Linkedin-Profil ist er in den Bereichen Wertpapiere, Handel und Risikomanagement versiert. Er ist nicht der erste Banker, der sich durch persönliches Fehlverhalten Steine in den Karriereweg legt: So hat laut Medienberichten etwa die japanische Mizuho-Bank 2016 einen Londoner Banker entlassen, nachdem herausgekommen war, dass er einem Kollegen einen Teil seines Fahrrads im Wert von lediglich 5 Pfund gestohlen hatte.

