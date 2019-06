Banker jammern über ihren Job und den Bonus

Die Entschädigungen in der Finanzbranche sind in den letzten zwei Jahren merklich gestiegen. Laut einer Umfrage des Schweizer Bankpersonalverband (SBPV) haben die durchschnittlichen Fixlöhne seit 2017 um knapp 3 Prozent auf 105’000 Franken zugenommen. Der Fixlohnanstieg zeigt sich bei allen Personalkategorien, gleiches gilt für die Boni, die im Schnitt um 2,6 Prozent höher ausgefallen sind: für die Mitarbeiter der untersten Stufe stieg der Bonus im Schnitt um über einen Viertel auf 5700 Franken, was eine Gesamtentschädigung von 86’299 Franken bedeutet.

Für Kader nahm der Bonus sogar um 13,6 Prozent auf 12’500 Franken zu. Das gibt eine Gesamtentschädigung von 125’672 Franken im Schnitt. Bei der Direktion kletterte der Bonus um 5,3 Prozent nach oben, was eine variable Entschädigung von 31’579 Franken bedeutet. Zusammen mit dem Fixlohn von 155’000 Franken verdienen die Banker der Direktionsstufe 186’579 Franken. Bei der im Zweijahresrhythmus durchgeführten Lohnumfrage des SBPV haben 4'725 Personen mitgemacht.

Banker fühlen sich leer und ausgebrannt

Trotz im Schnitt gestiegenen Boni sind die Banker unzufrieden. Moniert wird «Unberechenbarkeit». 30 Prozent der Banker musste eine Bonuskürzung hinnehmen. «Dies unterstreicht, wie unberechenbar und wenig planbar Boni sind, was besonders bei Personen mit tieferen Löhnen problematisch ist», schreibt der SBPV in seiner Medienmitteilung.

Dazu kommt, dass die Verteilung der Boni für viele Angestellten unverständlich ist. Die Folge: 40 Prozent der Umfrageteilnehmer sind mit ihrem Bonus unzufrieden. Der SBPV schreibt, er würde es begrüssen, wenn die Boni in die Fixlöhne einbezogen würden. Vorreiterin ist hier die Migrosbank, die ab 2019 die Boni abgeschafft, dafür die Fixlöhne einmalig erhöht hat.

Auch um die Arbeitszufriedenheit im Finanzsektor steht es nicht gut, wie der SBPV schreibt. 36,7 Prozent der Banker fühlten sich nach der Arbeit leer und ausgebrannt. Kommt hinzu, dass ein Viertel der Umfrageteilnehmer angibt, sich in der Freizeit nicht richtig erholen zu können und Angst um die eigene Zukunft hat. Vergleicht man die Finanzinstitute untereinander, schneiden die Grossbanken schlechter ab als etwa die Kantonalbanken.

Banker sind unzufriedener als andere Branchen

Auch im gesamtschweizerischen Vergleich stehen die Banken schlecht da: Gemäss Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO sind gerade mal 12 Prozent der Angestellten mit ihren Arbeitsbedingungen unzufrieden. Will heissen: Die Unzufriedenheit der Banker ist drei Mal höher als über alle Branchen gesehen. Laut dem SBPV muss dies als Warnung gesehen werden: Die Arbeitssituation in Banken werde als besonders belastend wahrgenommen, schreibt der Personalverband und fordert einen «Wandel in der Unternehmenskultur.»

Zudem zeigt die SBPV-Lohnumfrage 2019 eine Zunahme der Lohnungleichheit zwischen Frauen und Männern. Mit 23,6 Prozent ist der Lohnunterschied überdurchschnittlich hoch und liegt laut dem Personalverband fast 10 Prozent über dem schweizerischen Durchschnitt. Auf Stufe Mitarbeiter erhalten Männer gemäss Umfrage 7'000 mehr Lohn als 2017, Frauen jedoch nur 1000 Franken. Noch gravierender seien die Unterschiede bei den Boni, wo sich die Differenz zwischen Frauen und Männern verdreifacht habe.

