Ein Beamter kostet den Steuerzahler 160'500 Fr.

Das Personalbudget des Bundes knackt für nächstes Jahr eine magische Grenze: So liegen die Ausgaben für die Beamten erstmals über 6 Milliarden Franken, wie die «Handelszeitung» schreibt.

Umfrage Das steigende Peronsalbudget ist... ...eine Sauerei.

...nicht wirklich gerechtfertigt.

...mir egal.

...nötig und völlig in Ordnung.

Grund dafür sind generelle Lohnerhöhungen, Sonderzahlungen an hohe Militärs und Grenzwächter, die etwas später in Pension gehen, sowie 267 neue Bürostellen. Pro Woche beginnen also rund fünf Personen mit einem neuen Job beim Bund. Unter dem Strich bläht sich das Personalbudget gegenüber 2019 um 3,1 Prozent auf.

160'500 Franken pro Beamten

Das heisst: Pro Jahr müssen die Steuerzahler für einen Bundesbeamten im Schnitt 160'500 Franken bezahlen. Darin enthalten sind der Lohn, Beiträge für Sozialversicherung, Überbrückungsrenten und Halbtax-Abo. Hinzu kommen Kosten für Weiterbildungen oder für Kinderbetreuungen. Laut dem Zeitungsbericht sind darin die Ausgaben für Raummieten, Möbel, Wandschmuck, PC, Telefone, Bleistifte oder Druckerpapier noch nicht enthalten.

Wie das Budget des Bundes zeigt, schwillt der Beamten-Apparat im nächsten Jahr auf 37'631 Vollzeitstellen an – das sind so viele Stellen wie noch nie. Unter Finanzminister Ueli Maurer ist damit die Zahl der Stellen innert vier Jahren um 7,5 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die Ausgaben fürs Personal nun um 10,5 Prozent auf 6,039 Milliarden Franken gestiegen.

(dob)