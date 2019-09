Jetzt kann man bei Coop Alukapseln zurückbringen

Künftig können Konsumenten ihre alten Aluminium-Kaffeekapseln in der Coop-Filiale recyceln. Ab nächstem Montag wird der Detailhändler die Rücknahme von Alukapseln nach und nach einführen, wie Sprecherin Andrea Bergmann zu 20 Minuten sagt.

Hintergrund ist, dass Coop die Nespresso-Kapseln der Marke Starbucks ins Sortiment nimmt. «Wenn wir die Alukapseln anbieten, wollen wir sie auch zurücknehmen», sagt Bergmann. Ausser Kapseln für die Nespresso- und Dolce-Gusto-Systeme umfasst das von Nestlé vertriebene Starbucks-Sortiment auch Bohnen und Filterkaffee.

Mehr Kunden anlocken

Bei Coop hofft man auf zusätzliche Kunden dank der Erweiterung des Sortiments. Starbucks sei eine international beliebte Marke, der Basler Detailhändler gehe davon aus, dass sie gut ankommen werde, sagt die Sprecherin. Die Produkte kommen ab nächster Woche in die Läden.

Das neue Recycling-Angebot hingegen diene nicht etwa dazu, Konsumenten anzulocken, die auf der Shoppingtour auch grad noch Alukapseln zurückbringen wollen. Coop gibt sich grün: In erster Linie wolle man sicherstellen, dass das Aluminium zurück in den Kreislauf gelange. Denn wenn sie zurückgebracht werden, seien Alu-Kaffeekapseln die nachhaltigste Option, so Bergmann. Zurückgenommen würden sämtliche Aluminium-Kapseln, nicht nur die von Starbucks-Produkten.

Coop sticht Migros aus

Coop kommt damit der Konkurrenz zuvor, denn auch bei Migros denkt man derzeit übers Kapsel-Recycling nach. Zwar gibt es in Deutschland bereits jetzt Alu-Kapseln der Migros-Marke Café Royal. In der Schweiz hat der Händler aber noch keine Kapseln aus Aluminium im Sortiment. Zuerst müsse man eine Lösung für die Rückgabe finden, heisst es bei der Migros.

Laut Swissrecycling werden bei der Wiederverwertung von Aluminium im Vergleich zur Ersterstellung pro Kilo Aluminium neun Kilo CO2 und bis zu 95 Prozent der ursprünglich aufgewendeten Energie eingespart. Trotzdem sind die Alukapseln von Nespresso kontrovers: Weltweit gelangt weniger als ein Drittel der Kapseln zurück in den Kreislauf. In der Schweiz ist es immerhin rund die Hälfte.

2700 Sammelstellen

In der Schweiz gibt es derzeit bereits um die 2700 Sammelstellen für gebrauchte Kapseln. Konsumenten können sie etwa in Nespresso-Boutiquen oder bei Einzelhändlern, die Nespresso-Maschinen verkaufen, zurückbringen. Dazu gehören etwa Filialen von Coop City und M-Electronics. Die Nestlé-Tochter bietet einen Online-Service, der die nächste Recycling-Stelle anzeigt.

Im Rahmen des Programms «Recycling at Home» holt zudem der Pöstler die alten Kapseln direkt aus dem Milchkasten ab. Über die postinterne Logistik gelangen die Kapseln dann ins Recyclingsystem von Nespresso. Den Kunden kostet die Abholung nichts.