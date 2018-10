So viel Prämien können Sie bei einem Wechsel sparen

Wer mit seiner Grundversicherung jetzt zu einer günstigeren Krankenkasse wechselt, kann im nächsten Jahr viel Geld sparen. Insgesamt beläuft sich das Sparpotenzial auf 3,5 Milliarden Franken. Das zeigt eine Analyse von Moneyland.

Demnach könnten Versicherte mit einem Wechsel der Kasse ihre Prämien im Schnitt um rund 425 Franken jährlich senken. Noch mehr Einsparungen gibt es, wenn man sich gleichzeitig für das günstigste Versicherungsmodell wie etwa das HMO- oder Telmed-Modell entscheidet. Die Versicherten könnten so insgesamt rund 5,6 Milliarden Franken sparen – das sind 675 Franken pro Kopf. Weitere Einsparungen liegen mit der zusätzlichen Optimierung der Franchise und Unfallversicherung drin.

Versicherte irren sich

Laut Moneyland sind sich viele Versicherte nicht bewusst, dass sie ihre Prämien weiter senken können. Grund dafür ist der im Verhältnis zu den Vorjahren geringe Prämienanstieg von durchschnittlich 1,3 Prozent. Die Versicherten meinen daher, dass sich ein Kassenwechsel dieses Mal gar nicht lohnt. Für Felix Oeschger von Moneyland ist das ein Irrtum: «Viele Versicherte könnten mit einem Kassenwechsel markant Prämien sparen.»

Das grösste Sparpotenzial haben die jungen Erwachsenen im Alter zwischen 19 und 25 Jahren – obwohl die meisten von ihnen im nächsten Jahr von einer Prämiensenkung von bis zur 100 Franken im Monat profitieren. Wechseln sie nun zu einer günstigeren Kasse, könnten sie jährlich 631 Franken pro Person sparen. Oeschger empfiehlt daher: «Gerade auch junge Erwachsene sollten unbedingt Prämien vergleichen, auch wenn die bestehende Kasse die Prämien für 2019 vergünstigt.»

Kantonale Unterschiede

Auch ohne Anbieterwechsel kann man mit einem alleinigen Wechsel zum günstigsten Modell viel Geld sparen. Insgesamt liegt das Sparpotenzial hier bei rund 330 Franken, das sind insgesamt rund 2,8 Milliarden Franken. Junge Erwachsene könnten ihre jährliche Prämiensumme mit einem Modellwechsel im Schnitt um 246 Franken senken. Ändern sie sowohl Anbieter als auch Modell, beträgt das Sparpotenzial gar 786 Franken. Auch Erwachsene ab 26 Jahren und Kinder bis 18 Jahren können so teils mehrere hundert Franken jährlich sparen.

Allerdings fallen die Einsparungen je nach Kanton unterschiedlich aus. So können von den jungen Erwachsenen jene im Kanton Bern am meisten von einem Kassenwechsel profitieren. Das durchschnittliche Sparpotenzial liegt hier bei 779 Franken pro Jahr. Am tiefsten ist es mit 299 Franken im Kanton Appenzell Innerrhoden.

