Bei Lidl ist abgelaufenes Essen «oft länger gut»

In der Schweiz sind alle Lebensmittel standardmässig mit dem Hinweis «Mindestens haltbar bis...» beschriftet. Doch oft ist das Essen auch noch nach diesem Ablaufdatum geniessbar. Trotzdem werfen viele Konsumenten die abgelaufenen Produkte zu schnell in den Abfall.

Umfrage Beurteilen Sie Lebensmittel nach dem Ablaufdatum? Ja, ich schau nur auf das Datum.

Nur bei Fleisch oder Milchprodukten.

Das interessiert mich nicht.

Nein, ich verlasse mich auf meine Sinne.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Dem will Lidl Schweiz nun entgegenwirken. Der Discounter bringt auf ausgewählten Produkten seiner Eigenmarken zusätzlich den Hinweis «oft länger gut» an. «Ziel ist es, die Menge an Food Waste in Schweizer Haushalten zu reduzieren», schreibt Lidl in einer Mitteilung.

Datum als Irrglaube

Das Unternehmen empfiehlt den Kunden, nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zu prüfen, ob das Produkt noch geniessbar ist. Dafür soll man auf seine Sinne vertrauen und mit Schauen, Riechen und Schmecken die Lebensmittel testen.

Der Konsumentenschutz befürwortet das Vorgehen von Lidl. Laut Sara Stalder sollte die Haltbarkeit von Lebensmittel nicht aufgrund einer Datumsangabe beurteilt werden. «Wir sind sehr froh, wenn es verschiedene Informationen gibt, die diesen weitverbreiteten Irrglauben zu entkräften helfen», sagt die Geschäftsleiterin der Stiftung für Konsumentenschutz zu 20 Minuten. Daher unterstütze man die Botschaft von Lidl. «Allerdings ist es bloss ein Puzzleteil im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung», so Stalder.

(dob)