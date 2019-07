Darum sind jetzt die Gemüsekisten schwarz

Seit dem 26. Juni sind die zusammenklappbaren Gemüsekisten in der Migros nicht mehr grün, sondern schwarz. Hinter dem Entscheid stecken nicht zuletzt Marketingüberlegungen. «Schwarz passt besser zu unserem Layout», sagt Migros-Sprecher Tristan Cerf auf Anfrage. Gegenüber den Lieferanten teilte die Migros im Vorfeld mit, dass Früchte und Gemüse auf schwarzem Hintergrund edler aussehen würden.

Umfrage Welche Gemüsekisten finden Sie besser? Grün 88 % 88 % Schwarz 12 % 12 % Insgesamt 5882 Teilnehmer

Das passiert mit den alten Kisten



Gemäss Migros werden die alten Kisten an Ifco zurückgegeben und von anderen Kunden weitergebraucht oder zu 100 Prozent eingeschmolzen und zu neuen Produkten verarbeitet. Die neuen Kisten würden daher teils aus 100 Prozent Recycling-Kunststoff bestehen.



Die Kisten werden rund 60-mal verwendet und sind daher deutlich ökologischer als Karton oder Holz-Gebinde, die jeweils nur einmal eingesetzt werden können, betont die Migros. Zudem seien die Kisten hygienischer und einfacher auszuzeichnen.

Zudem seien die neuen Kisten flacher, hätten mehr Innenvolumen und liessen sich effizienter stapeln. Pro Palette könne man daher mehr Produkte transportieren. «So sparen wir CO2 ein», sagt Cerf. Auch seien die Kisten stabiler. Die Früchte und das Gemüse seien somit besser geschützt und es gebe weniger Schäden an den Produkten und somit weniger Food-Waste.

Schwarz oder grün

Laut Migros führt der weltweit tätige Kistenanbieter Ifco nach über 20 Jahren die neue Generation der Kisten ein. Europaweit seien diese entweder in Grün oder Schwarz erhältlich. Aus ökologischen Gründen habe sich die Migros bereits jetzt für die neue Generation entschieden. «Die Umstellung an sich wurde aber nicht wegen der Farbe schwarz angestossen», betont Cerf.

Auch Konkurrent Coop bezieht seine Früchte- und Gemüsekisten von Ifco. Man setze aber weiterhin die alte Generation ein, teilt der Grossist mit. Auch die Farbe bleibe grün. «Sie sind Standard in der Branche und haben sich bestens bewährt», erklärt eine Coop-Sprecherin.

Migros tanzt aus der Reihe

Mit den schwarzen Kisten tanzt die Migros aus der Reihe. Die Produzenten haben allerdings gar keine Freude am Farbwechsel. Denn Betriebe, die sowohl Migros als auch Coop beliefern, müssen nun zwei Kisten-Pools führen. Vorgepflückte Produkte in den falschen Kisten müssen künftig im Nachhinein umgepackt werden. Teils müssen wohl die Lager vergrössert werden, um jederzeit Kisten der richtigen Farbe liefern zu können.

Für die Produzenten wird es also teurer werden. «Sicher ist, dass die neuen Kisten der Migros Mehrkosten bei den Gemüsegärtnern verursachen», sagt Markus Waber, Sprecher des Verbands Schweizer Gemüseproduzenten. Wie gross die Auswirkungen der neuen Kisten für die Betriebe sind, will der Verband mittels einer Umfrage bei den Produzenten überprüfen. Danach werde man das Gespräch mit der Migros suchen. Für Waber ist aber jetzt schon klar: «Schön wäre es, wenn der Mehraufwand der Produzenten von der Migros berücksichtigt würde.»

Höheres Pfand

Beim Detailhändler ist man aber überzeugt, dass es nur in der Umstellungsphase einen Mehraufwand gebe. Immerhin habe man die Lieferanten vor über einem Jahr über den Wechsel informiert, damit diese sich optimal vorbereiten können. Dennoch: «Wenn ein Lieferant aufgrund seiner internen Organisation Mehrkosten hat, so kann er diese in die folgende Preisverhandlung entsprechend einbringen», heisst es bei der Migros.

Für die Gemüse- und Obstbauern bringen die neuen Kisten aber noch einen anderen Nachteil: Ifco erhöht das Pfand für die Kisten der neuen Generation von 1.50 Franken auf 3.80 Franken pro Exemplar. Damit kostet die Miete inklusive Pfand für einen Camion mit 33 Paletten schwarzer Kisten 90'000 Franken. Auch hier befürchten die Betriebe, dass die Detailhändler ihnen diese Mehrkosten nicht bezahlen werden. Das habe die Vergangenheit bereits gezeigt.