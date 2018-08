Bei diesen Banken gibt es jetzt die neue 200er-Note

Am Mittwoch bringt die Schweizerische Nationalbank (SNB) die neue 200er-Note in den Umlauf. Wer den Schein so früh wie möglich im Portemonnaie haben will, kann ihn an einem Schalter der SNB beziehen. Dort ist die Note zuerst erhältlich.

Der Schalter am SNB-Sitz in Zürich öffnet 8 Uhr, in Bern um 8.30 Uhr. Aber aufgepasst: Wegen Bauarbeiten befindet sich der Berner Schalter derzeit nicht beim Hauptsitz der SNB, sondern bei der Bank EEK an der Amtshausgasse 14 – zwei Gehminuten vom Bundesplatz 1 entfernt. Auch die SNB-Agenturen an den Hauptsitzen der 14 Kantonalbanken in Altdorf, Appenzell, Chur, Freiburg, Genf, Glarus, Liestal, Luzern, Sarnen, Schaffhausen, Schwyz, Sion, Stans, Zug geben die neue Note aus.

Grossbanken müssen warten

Bei den anderen grossen Banken gibt es den 200er erst am Donnerstag. Das bestätigen etwa die Zürcher Kantonalbank (ZKB), die UBS und die Credit Suisse. Auch die Geldautomaten werden erst dann die neue Note ausspucken. Weil diese kleiner als ihre Vorgängerin ist, müssen die Banken ihre Maschinen anpassen.

Laut Credit Suisse betrifft die Änderungen sowohl die Software als auch die Hardware. «Die Software muss die neuen Noten zweifelsfrei erkennen und die mechanischen Vorrichtungen in den Geldkassetten müssen an das neue Notenformat angepasst werden», sagt ein Sprecher der Grossbank. Die Umrüstung werde innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. Einzahlungen an den Automaten seien mit den neuen Scheinen ab dem Einführungstag möglich. Wie teuer diese Anpassungen sind, wollen die Banken nicht sagen. Bei der Post gibt es keine 200er-Noten am Automaten.

Verwirrung um Sujets

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) präsentierte letzte Woche die neue 200er-Note. Das Design sorgte schon kurz nach der Präsentation für Verwirrung und Kritik. Viele Schweizer sehen im Hand-Sujet den Rütlischwur oder den Serbengruss. Laut SNB stellen die drei Finger aber die Koordinatenachsen dar.

Nationalbank präsentiert die neue 200er-Note