Bei diesen Firmen ist der Kundendienst im Ausland

Wer bei einer grossen Schweizer Firma den Kundendienst anruft, dürfte eigentlich erwarten, dass das Anliegen in der Schweiz behandelt wird. Viele Unternehmen haben den Kundendienst aber längst ausgelagert. Vor allem in der Telekommunikationsbranche und im Bereich der Luftfahrt zeigt sich, dass Firmen mit Sitz in der Schweiz nicht nur auf Schweizer Kundendienst setzen. Diese Firmen haben Callcenter im Ausland:

• Sunrise: Deutschland, Kosovo, Rumänien, Türkei

Ausser den beiden Schweizer Standorten in Zürich und Prilly gibt es mehrere Sunrise-Callcenter im Ausland. Diese werden von einer Partnerfirma betrieben, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. Die Angestellten in diesen Callcentern würden ausschliesslich für Sunrise arbeiten. Technische Anfragen werden laut Sunrise grösstenteils in den Schweizer Callcentern bearbeitet.

• Salt: Griechenland, Portugal

Salt betreibt ein eigenes Callcenter in Biel und arbeitet zusätzlich mit dem französischen Outsourcing-Partner Teleperformance zusammen. Dieser betreibt für Salt je ein Callcenter in Athen und Lissabon. Salt sei derzeit dabei, den Standort in Portugal zu internalisieren, sagte ein Sprecher zu 20 Minuten. Das Callcenter in Lissabon werde also künftig ebenfalls von Salt selbst betrieben.

• UPC Schweiz: Deutschland, Marokko, Rumänien, Slowakei

Eine Sprecherin von UPC sagte zu 20 Minuten, dass über die Hälfte der Anrufe an den Kabelnetzbetreiber derzeit in der Schweiz bedient würden. Die restlichen Anfragen landen in Schwerin, Bratislava, Brasov und Marrakesch. UPC sei dabei, den Kundendienst innerhalb der Schweiz weiter auszubauen, weil das die Qualität und Effizienz der Dienstleistung steigere.

• Edelweiss Air: Südafrika

Bei der Airline Edelweiss wird der Kundendienst in Zürich gesteuert, wie ein Sprecher zu 20 Minuten sagt. Das Callcenter des Unternehmens befindet sich allerdings in Kapstadt, wo die Anrufe dann am Ende landen.

• Swiss: China, Fiji, Indien, Japan, Philippinen, Südafrika, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate

Die Swiss betreibt Callcenter in insgesamt zwölf Ländern. Zwar ist eines davon in Basel angesiedelt, die Airline verrät allerdings nicht, ob das Callcenter auch wirklich für alle Schweizer Kunden zuständig ist oder ob Anrufe aus der Schweiz auch mal in Osteuropa oder anderswo landen. Details zu den geographischen und inhaltlichen Zuständigkeitsgebieten kommuniziere das Unternehmen nicht extern, sagte ein Sprecher auf Anfrage zu 20 Minuten.

• Swissport: Rumänien

Im September wurde bekannt, dass der Flughafen-Dienstleister Swissport die Gepäcksuche vom Callcenter in Zürich in die rumänische Hauptstadt Bukarest auslagert. Grund dafür ist, dass die Telefonauskunft zu verlorenem Gepäck, allgemeinen Fundsachen und Check-in von Swiss und Edelweiss in Zürich nicht kostendeckend betrieben werden konnte, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagte.

• Easyjet Switzerland: Deutschland, Marokko, Polen, Südafrika

Der Billigflieger Easyjet hat in der Schweiz zwar eine eigene Tochterfirma, das Unternehmen teilt den Kundendienst jedoch mit der britischen Mutter. Das Unternehmen arbeitet mit der französischen Outsourcing-Firma Webhelp zusammen, und Kundenanfragen landen in Deutschland, Polen, Marokko und Südafrika, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagte.