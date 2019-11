Bei diesen Wasserkochern landet Mikroplastik im Tee

Mit dem kalten Wetter steigt bei vielen das Bedürfnis nach einer heissen Tasse Tee. Wer dafür einen Wasserkocher aus Plastik benutzt, bei dem landet aber oft nicht nur das beliebte Heissgetränk, sondern gleich auch noch eine Portion Mikroplastik in der Tasse. Das zeigt ein Test des Konsumentenmagazins «Saldo».

Das Magazin hat zehn in der Schweiz erhältliche Wasserkocher unter die Lupe genommen. Bei sechs davon lösten sich beim Kochen 5 bis 50 Mikrometer grosse Plastikteilchen in die Flüssgikeit ab. Unter den betroffenen Wasserkochern sind etwa Geräte der Marken Prix Garantie, Mio Star und Melitta. Die Modelle sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Eingenommene Plastikpartikel mit einem Durchmesser von weniger als 130 Mikrometern können Teil des menschlichen Gewebes werden und eine lokale Immunreaktion auslösen, wie es in einer Studie der University of Victoria in Kanada heisst. Darüber hinaus ist jedoch noch wenig darüber bekannt, wie sich die Aufnahme von Plastik langfristig auf die menschliche Gesundheit auswirkt.

Derartige Geräte sollten gar nicht erst verkauft werden, sagt Josianne Walpen, Leiterin Ernährung bei der Stiftung für Konsumentenschutz (SKS), zu 20 Minuten: «Vorsorglich sollte man Wasserkocher, die Mikroplastik ans Wasser abgeben, zum Schutz der Konsumentinnen, Konsumenten und der Umwelt aus dem Handel nehmen.» Da es aber keine gesetzlich verbindlichen Grenzwerte gebe, sei es für die Kontrollbehörden schwierig, zu bestimmen, ab wann ein Produkt vom Markt genommen werden müsse.

Die Händler berufen sich denn auch auf das Gesetz: «Unser Wasserkocher WK 1000 Compact erfüllt sämtliche gesetzliche Vorgaben zu Bedarfsgegenständen mit Lebensmittelkontakt», sagt etwa Sabine Weber, Sprecherin der Coop-Tochter Fust, zu 20 Minuten. Trotzdem werde man die Ergebnisse des Tests in Zukunft berücksichtigen. Gleich klingt es beim Mutterkonzern Coop.

Migros weist auf Anfrage von «Saldo» darauf hin, dass auch Kocher aus Metall oder Glas angeboten werden. Beim Hersteller Melitta heisst es, das Modell «Enjoy», das im Test schlecht abgeschnitten hat, werde gar nicht mehr produziert.

Laut einer aktuellen Untersuchung der University of Newcastle nehmen Menschen pro Woche bis zu 2000 Plastikteilchen auf – über 250 Gramm Plastik pro Jahr. Walpen von der SKS gibt zu bedenken, dass es auch in vielen Kosmetikartikeln Mikroplastik hat. Bei diesen Produkten kennt die Schweiz ebenfalls kein Verbot: «Es besteht Handlungsbedarf», sagt Walpen.