Bekommen wir bald Geld für eine Hypothek?

Hypothekarkredite sind nicht nur günstig, sondern sogar lukrativ: Die Zuger und die Bündner Kantonalbanken vergeben zurzeit Kredite mit Negativzinsen, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Kreditnehmer müssen nicht nur keine Zinsen zahlen, sondern sie bekommen sogar noch Geld für ihren Kredit.

Umfrage Wie viel Zins zahlen Sie für Ihre Hypothek? Unter 0,5 Prozent.

Unter 1 Prozent.

Unter 1,50 Prozent.

Unter 2,00 Prozent.

Mehr als 2,00 Prozent.

Ich habe keine.

Habe eine zinslose Hypothek von Freunden.

Wer bekommt Negativzinsen für eine Hypothek?

Es sind keine privaten Hausbauer, sondern Pensionskassen oder Versicherungen (sogenannte institutionelle Anleger), wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Solche mit sehr grossem Finanzierungsbedarf. Negativzinsen bekommen sie dafür jedoch auch nur auf kurze Laufzeiten. Und: Es sind nur Einzelfälle bei der Bündner und der Zuger Kantonalbank. «Die Banken denken wahrscheinlich, dass Hypotheken an Institutionelle sicherer sind als an Individual-Kreditnehmer», sagt Janwillem Acket, Chefökonom der Bank Julius Bär, zu 20 Minuten.

Warum steht die Hypothekarwelt auf dem Kopf?

Banken müssen auf ihre Barguthaben selbst einen Negativzins von 0,75 Prozent bei der Schweizerischen Nationalbank zahlen. Da kann es sich lohnen, das Geld anderweitig zu einem Negativzins zu vergeben. Hauptsache, er fällt noch ein wenig zum Vorteil der Banken aus. «Im Grunde sind Negativzinsen auf Hypothekarkredite jedoch eine Spekulation darauf, dass der Immobilienmarkt das wieder herausholt und sich letztlich das entsprechende Kreditrisiko abbaut», betont Bär-Chefökonom Acket.

Bekommen bald alle Negativzinsen auf einen Hypo-Kredit?

Die Nationalbank dürfte dies verhindern. Sie beobachtet die Entwicklungen am Hypothekar- und Immobilienmarkt prinzipiell und gerade auch jetzt sehr aufmerksam. Ihren Leitzins wird sie zwar im Minusbereich belassen. Aber sie hat andere Mittel, um die Banken davon abzuhalten, Negativzinsen auf breiter Front an Hausbauer zu vergeben. Vor allem steuert sie das über Vorgaben an die Banken, ihre vergebenen Hypotheken per antizyklischen Kapitalpuffer abzusichern. Das hatte sie 2013 mit einem Satz von einem Prozent eingeführt und überprüft dies regelmässig. Eine Erhöhung würde die Kreditvergabe automatisch einschränken. «Man darf die Schweizerische Nationalbank nicht unterschätzen, es ist davon auszugehen, dass sie dieses Mittel weiter einsetzen wird», sagt Acket.

Warum sind Negativzinsen gefährlich?

Die Hypothekarnehmer mögen sich kurzfristig zwar freuen, aber Negativzinsen auf Kredite sind sehr riskant. «Sie sind brandgefährlich, denn sie heizen den Immobilienmarkt, der sowieso schon zur Blasenbildung neigt, weiter an», sagt Acket. Die Schweiz halte schon jetzt mit Abstand den Weltrekord bei der privaten Haushaltsverschuldung, wobei der Grossteil auf Hypothekarkredite zurückgehe: Mit 129 Prozent des Bruttoinlandprodukts sind die privaten Haushalte in der Schweiz am höchsten verschuldet. «Wenn sich die Zinsen dann wieder erhöhen, könnte es zu einer Immobilienkrise und unter Umständen auch zu einer Bankenkrise kommen», warnt Acket.

Wie werden sich die Hypozinsen weiter entwickeln?

Klar ist: «Auf jeden Fall werden die Hypothekarzinsen nach wie vor günstig bleiben», sagt UBS-Ökonom Maciej Skoczek. Die Grossbank geht davon aus, dass die Schweizerische Nationalbank die Zinsen bis mindestens Ende 2020 auf minus 0,75 Prozent belässt. «Der Druck auf die Hypothekarzinsen bleibt zwar bestehen, dem Trend nach unten sind jedoch Grenzen gesetzt».

(ish)