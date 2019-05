Ben & Jerry's will CBD-Glace bringen

Der US-Glacehersteller Ben & Jerry's ist bekannt dafür, auf die neusten Food-Trends aufzuspringen. So hat die Firma etwa ihr Angebot an veganen Glaces in den letzten Jahren stark ausgebaut.

Jetzt will Ben & Jerry's eine Sorte auf den Markt bringen, die Cannabidiol (CBD) enthält. Man könne es kaum erwarten, die entsprechende Glace ins Tiefkühlfach zu bringen, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. «Wir tun das für unsere Fans», wird CEO Matthew McCarthy zitiert.

FDA muss entscheiden

Etwas warten werden die Ben-&-Jerry's-Kunden aber noch müssen. Die US-Lebensmittelüberwachungsbehörde (FDA) verbietet es derzeit, Essen und Getränke mit CBD anzureichern.

Doch das könnte sich bald ändern: Am Freitag findet die erste öffentliche Anhörung zum Thema statt. Auch Ben & Jerry's hat sich dazu geäussert. Das Unternehmen unterstützt eine Legalisierung von CBD in Lebensmitteln.

Cannabisfreundliche Haltung

Der Glacehersteller ist für seine Pro-Cannabis-Haltung bekannt. Kürzlich hat Ben & Jerry's auf seiner Website eine Unterschriftensammlung gestartet. Darin wird eine Amnestie für Gefängnisinsassen gefordert, die wegen Cannabisbesitz zu Haftstrafen verurteilt wurden.

Dem Unternehmen wird nachgesagt, dass seine Schoggi-und-Vanille-Sorte Half Baked eine Anspielung auf die gleichnamige Stoner-Komödie sei. Das dementiert Ben & Jerry's jedoch. Der Name führe auf den Umstand zurück, dass der enthaltene Teig darin ungebacken sei, die Brownies hingegen gebacken.





(vb)