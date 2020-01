Zahlen wir schon diese Woche mehr fürs Tanken?

Seit Juni 2019 kannten die Bleifrei-Preise in der Schweiz im Monatsmittel nur eine Richtung: vor allem abwärts. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden. Grund dafür sind die steigenden Ölpreise. Nach der gezielten Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani durch einen US-Raketenangriff am 3. Januar steigt dieser. So ist der Preis für ein Fass des Nordsee-Öls Brent um über 2 Prozent auf fast 70 Dollar angestiegen. Zum Vergleich: Im Dezember waren es noch unter 66 Dollar gewesen.

Umfrage Der Benzinpreis ist ... bereits viel zu teuer, noch höher darf er nicht werden!

ganz okay. Mehr möchte ich aber nicht dafür bezahlen müssen.

normal. Er war auch schon höher.

mir egal. Ich fahre nur mit dem ÖV.

zu tief. Benzin müsste mehr kosten – der Umwelt zuliebe.

Auswirkung der Nahost-Krise auf Börse und Währung:

Der Konflikt zwischen USA und Iran hinterlässt auch Spuren in der Schweizer Börse. Am Montagmorgen hat der Leitindex 1,3 Prozent auf 10'561 Punkte verloren. Die stärksten Einbussen unter den SMI/SLI-Titeln verzeichneten Ams (-2,9%), Swatch (-2,5%) und Richemont (-2,3%), sowie die Banken UBS (-2,2%), Julius Bär (-2,3%) und CS (-1,9%). Im Verlaufe des Tages konnte sich der SMI aber wieder etwas stabilisieren. Ähnlich sieht es beim Schweizer Franken aus: Dieser hat am Morgen noch an Wert gewonnen, womit ein Euro 1.084 Franken wert war. Im Laufe des Tages pendelte sich der Kurs wieder etwas ein und ein Euro kostete am Nachmittag wieder 1.09 Franken. Laut Anlagespezialistin Corina Hennig seien zudem Interventionen zur Schwächung des Frankens durch die Schweizer Nationalbank SNB denkbar. Dadurch würde der Franken auch in Zukunft nicht an mehr Wert gewinnen.

Diesen raschen Anstieg des Ölpreises könnten bald auch die Konsumenten zu spüren bekommen. Denn der Ölpreis auf den Rohstoffmärkten wirkt sich in der Regel schnell auf den Benzinpreis an der Tankstelle aus.

«Bisher ist der Spritpreis für uns im Einkauf aber nur 1,5 Rappen pro Liter gestiegen», sagt Ramon Werner. Er ist CEO von Oel-Pool AG, zu der die Ruedi-Rüssel-Tankstellen gehören. Der Benzinpreis werde deshalb an der Tankstelle für die Konsumenten im Moment noch nicht erhöht. Allerdings sei nicht auszuschliessen, dass Schweizer noch diese Woche mehr an der Zapfsäule bezahlen müssten.

CO2-Steuer hätte grössere Folgen

Im Moment kostet ein Liter Bleifrei 95 bei Tankstellen von Oel-Pool durchschnittlich 1.53 Franken und ein Liter Diesel 1.64 Franken. Bei einer Erhöhung würden die Preise nur einige Rappen steigen. «Einen viel grösseren Einfluss auf den Benzinpreis als der USA-Iran-Konflikt wird ein mögliches CO2-Gesetz haben», sagt Werner. Würde in der Schweiz eine Umweltsteuer eingeführt, könnte ein Liter Benzin zwischen 10 und 20 Rappen teurer werden.

Auch bei Coop Mineraloel AG ist der Benzinpreis noch nicht gestiegen. Denn die Höhe des Spritpreises werde nur zu einem Teil vom Rohölpreis bestimmt, wie eine Sprecherin sagt. Für starke Schwankungen im Preis an der Zapfsäule würden meistens staatliche Abgaben und Vertriebskosten sorgen.

Obwohl der Iran unter den Ölproduzenten zu einem wirtschaftlichen Leichtgewicht zählt, könnte das Land die Transportwege für das Öl sperren, wie die Welt schreibt. Der Iran könnte die Wasserstrasse von Hormus blockieren. Diese verbindet den Persischen Golf mit dem Indischen Ozean, und rund ein Fünftel der globalen Öltransporte wird über diesen Wasserweg in den Westen getätigt. Damit würden die Ölpreise weiter ansteigen und schliesslich auch das Benzin an der Tankstelle mehr kosten.