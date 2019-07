Dieser CEO hat 2019 schon 39 Mia Franken verdient

Bernard Arnault ist der CEO von LVMH. Das Unternehmen ist der weltweite Branchenführer der Luxusgüterindustrie und hält die Rechte an über 70 verschiedenen Marken, darunter auch an Louis Vuitton und dem Champagnerhersteller Moët et Chandon.

Laut «Bloomberg» hat Arnault in diesem Jahr bereits 39 Milliarden Franken verdient. Am Tag also 196'969'696 Franken, in der Stunde waren es 8'207'070 Franken und in der Minute 136'784 Franken. Das bedeutet, dass in jeder Sekunde, die vergeht, Arnault 2279 Franken kassiert hat.

Unfassbare Zahlen, was die Beispiele im Video bestätigen. Was könnte man mit 39 Milliarden Franken nicht alles kaufen oder machen?

Übrigens: In der Zeit, in der Sie diesen Artikel gelesen haben, hat Arnauld so viel Geld eingenommen.



(fss)