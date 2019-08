Studenten schämen sich für ihre Nebenjobs

In der Stellenausschreibung wird Berufserfahrung gewünscht – die fehlt vielen Studien- und sogar Lehrabgängern aber erst mal noch. Und wenn man in der Schule oder während des Studiums als Velokurier jobbte, gibt man das bei der Bewerbung als Ingenieur vielleicht lieber nicht an.

So peppst du im Studium den Lebenslauf auf



Sommerpraktikum: Gleichzeitig studieren und ein Praktikum absolvieren ist schwierig. Aber: Semesterpausen sind in der Regel lang genug, um ein Kurzpraktikum einzulegen. Oder man findet einen Abendjob, der sich nicht mit dem Uni-Zeitplan beisst.



Studentenorganisationen: Engagement jeglicher Art, sei es etwa Sport, Kultur oder Politik, bietet eine persönliche Bereicherung und bringt erst noch was für den Lebenslauf. Wer besonders karrierebedacht ist, tritt bewusst einer Organisation bei, deren Aktivitäten einen Bezug zum künftigen Traumjob haben.



Zusatzkurse: Ob ein Sprachzertifikat oder ein Marketing-Crash-Kurs – wer nebenbei noch zusätzliche Leistungsnachweise oder Diplome sammelt, hat am Ende des Studiums nicht nur den Abschluss sondern gleich noch eine Reihe von Zusatzqualifikationen vorzuweisen. Idealerweise absolviert man solche Kurse bei namhaften Organisationen, die dem potenziellen Arbeitgeber vertraut sind.



Spezielle Jobs: Wenn man schon branchenfremde Nebenjobs macht, dürfen die auch etwas spezieller sein. Die Chancen, dass auffällige Einträge im Lebenslauf positiv wahrgenommen werden, sind laut Personalexperte Michel Ganouchi gross. Speziell klingende Jobs wie Zirkus-Hilfskraft oder Ballonverkäufer zeigen Flexibilität und bieten einen Eisbrecher beim Vorstellungsgespräch.

Leser Stefan etwa hatte vor seinem Studienabschluss auf einem Bauernhof gearbeitet. Da die Stelle wenig mit dem Bürojob zu tun hatte, für den er sich später bewarb, zögerte er beim Lebenslauf: «Ich hatte Angst, dass ich als verzweifelt wahrgenommen werde, und liess es am Schluss einfach weg.» Auch Leserin Coco sagt, sie gebe Nebenjobs nur an, wenn sie etwas mit dem künftigen Beruf zu tun hätten.

Studienabgänger schämen sich

«Manche Studienabgänger schämen sich für ihre Nebenjobs oder sind sich schlicht nicht bewusst, dass auch diese Art von Engagement auf dem Lebenslauf positiv wirken kann», sagt Personalexperte Michel Ganouchi von Recruma zu 20 Minuten. Selbst branchenfremde Jobs würden die Persönlichkeit des Bewerbers darstellen.

Auch Ruth Widl Studer vom HR-Netzwerk HR4HR sagt zu 20 Minuten, Studienabgänger würden sich teils schämen, wenn sie statt des gewünschten Praktikums lediglich einen branchenfremden Nebenjob angeben können. Doch das sei eine «falsche Scham», und gerade ein spezieller Nebenjob könne auf wertvolle Kompetenzen hinweisen.

«Viele Studienabgänger sind extrem stolz auf ihre akademische Laufbahn und Abschlussarbeiten – dadurch werten sie andere Tätigkeiten etwas ab», sagt HR-Experte René Mast von BDO Schweiz zu 20 Minuten. Zudem würden sie unterschätzen, wie viel Wert Arbeitgeber auf geleistete Arbeit legen.

Lebenserfahrung wird geschätzt

Dass es sich lohnt, Nebenjobs im Lebenslauf anzugeben, bestätigen auch die Arbeitgeber: «Wir schätzen Bewerber, die nicht nur Fachwissen mitbringen, sondern auch Lebenserfahrung», sagt Thomas Merz. Als Prorektor der Pädagogischen Hochschule Thurgau stellt er Dozenten ein.

Bekommt er einen Lebenslauf, in dem auch Nebenjobs aufgeführt sind, schliesst er auf ein breites Interesse des Kandidaten. «Auch nicht direkte Qualifikationen können von Vorteil sein, denn man sieht, dass sich jemand engagiert oder sich auch nicht zu schade für einfache Jobs ist.»

Soziale Kompetenzen

Studenten, Lehrabgängern wie auch Lehrstellenbewerbern empfiehlt der Kaufmännische Verband, Arbeitserfahrungen im Lebenslauf immer zu erwähnen, auch ehrenamtliche Tätigkeiten wie ein Captain-Posten im Sportverein. Das hebe soziale Kompetenzen hervor, sagt Verbandssprecherin Emily Unser.

Je näher ein Nebenjob beim Studium respektive beim später ausgeübten Beruf liege, desto besser, sagt Christian Maduz vom Arbeitgeberverband. Doch seien Berufserfahrungen generell gern gesehen: «Denn erst im Erwerbsleben zeigt es sich, ob und wie gut ein Bewerber sich in einem Betriebsablauf zurechtfindet. Dies wird in Form eines Arbeitszeugnisses festgehalten, das zudem auch über die Arbeitsweise eines Bewerbers informiert.»

Besser als gar nichts

Wenn erste Erfahrungen im Berufsfeld eine absolute Voraussetzung sind, stehen die Chancen natürlich schlechter für Bewerber, die bisher lediglich in anderen Branchen gearbeitet haben. Laut Ganouchi macht sich ein Studentenjob auf dem Lebenslauf aber immer noch besser als gar nichts.

Praktikumserfahrung im konkreten Berufsfeld wird in der Schweiz immer häufiger vorausgesetzt, sagt der Personalexperte. Das habe unter anderem damit zu tun, dass die Zahl der angebotenen Praktika in der Schweiz im Verlauf der vergangenen zehn Jahre stark gestiegen sei. Das könne bei Bewerbern den falschen Eindruck wecken, dass branchenfremdes Engagement weniger geschätzt werde.

