Billigst-Discounter kommt nach Deutschland

Bei der russischen Supermarktkette Torgservis zählt allein der Preis. Sie soll noch günstiger als Aldi oder Lidl sein. Bei den Filialen in Rumänien oder Polen sollen Kaffee, Wurst oder Teigwaren im Durchschnitt 20 Prozent unter den marktüblichen Preisen zu haben sein. Noch im Dezember will die Kette nun in Deutschland ihre erste Filiale eröffnen.

Umfrage Ist es Ihnen wichtig, wie die Ware präsentiert wird? In einem Supermarkt, der wie ein Warenlager aussieht, würde ich nicht einkaufen.

Mir ist das egal, der Preis ist entscheidend.

Für mich zählen Qualität und Preis - aber nicht die Präsentation.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt.

Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie die Benachrichtigungen für das Wirtschafts-Ressort aktivieren.

Torgservis startet in Leipzig und verfolgt das Ziel, in den nächsten drei Jahren rund 100 Filialen in Deutschland zu lancieren. Bislang hatte das russische Unternehmen nur nach Rumänien und Polen expandiert.

Supermarkt ohne Regale

Die Supermärkte der Kette sehen wie Warenlager aus. Die Präsentation ist ungeschminkt: Die Teigwaren und alle anderen Produkte werden auf den Paletten und in der Verpackung der Anlieferung angeboten. Regale gibt es nicht. «Low Cost. Every day», so lautet der Slogan der Firma.

Verkauft werden fast ausschliesslich Eigenmarken. So wie anfangs auch bei Aldi und Lidl. Die deutschen Discounter haben aber inzwischen ihr Sortiment um Markenprodukte erweitert und sind auch deutlich mehr um die Präsentation bemüht. Anfänglich lagen bei ihnen die Produkte auch nur in Kisten oder auf Paletten.

(ish)