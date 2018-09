Bund überwies Pleite-Airline fast 2 Mio Franken

Es war einer der letzten Flüge in der Geschichte von Skywork. Am Dienstag, 28. August flog die Airline für den Bund ein letztes Mal Soldaten, Material und Post vom Flughafen Basel in den Kosovo und zurück in die Schweiz. Verrechnet wurde für den Versorgungsflug knapp 30’000 Franken. Am Tag danach kam es zum Grounding, wenig später zum Konkurs der Fluggesellschaft.



Nun zeigen Recherchen von 20 Minuten, wie wichtig der Bund als Kunde für Skywork war. Seit Januar 2018 flog die Airline im Auftrag der Armee immer dienstags von Basel nach Pristina für 13’970 Franken, jede zweite Woche von dort weiter nach Sarajevo für 5290 Franken und zurück nach Basel für 12’260 Franken. Immer freitags ging es von Basel nach Pristina und zurück für rund 28'590 Franken. In Kosovo sind gegen 190 Soldaten für die Friedensmission KFOR, in Bosnien-Herzegowina rund 20 für EUFOR tätig.

Bis zur Pleite Ende August führt die Airline für die Armee 156 Flüge durch, wie die 38 Rechnungen zeigen. Insgesamt stellte die Fluggesellschaft dem Bund Rechnungen über den Totalbetrag von 1’966'020 Franken, zu überweisen auf ein Skywork-Konto bei der UBS-Zweigstelle in Münsingen. Die finanziellen Details des Dreijahresvertrages waren bis jetzt geheim. Nun zeigt sich, dass es um rund 8,8 Millionen Franken gegangen ist. Weil die Schweizer Armee keine grösseren Flugzeuge zum Personen- und Materialtransport hat, wurde der Auftrag im Sommer 2017 öffentlich ausgeschrieben.

Soldaten folgen im Bundesratsjet

Mit der Skywork-Pleite kam der Bund in eine schwierige Lage. Weil die Soldaten der Friedensmissionen weiterhin versorgt und transportiert werden mussten, setzte der Bund als Übergangslösung auf die Swiss, die slowenische Adria Airways und den Armee-eigenen Transportflieger Beech 1900D. Einmal flogen Soldaten sogar im Bundesratsjet, wie die «NZZ am Sonntag» kürzlich berichtete.

Nun hat der Bund eine neue Lösung gefunden. Wie ein 20 Minuten vorliegender Zuschlagsentscheid zeigt, übernimmt die Transporte für die Schweizer Soldaten im Ausland nun die Airline Zimex Aviation. Der Anbieter ist unter anderem für UNO-Organisationen im Einsatz. Der Vertrag dauert laut Armasuisse vorerst von Mitte September bis Ende November 2018 und hat ein Volumen von 1'047'850 Franken. Zum Deal kam Zimex ohne öffentliche Ausschreibung. Dies ist im Gesetz bei unvorhergesehenen Ereignissen und hoher Dringlichkeit so vorgesehen.

Bund erwägt Skywork zu verklagen

Bis anhin zahlte der Bund für die Versorgungsflüge ins Ausland rund 240’000 Franken monatlich. Der neue Anbieter dürfte hingegen rund 420’000 Franken pro Monat kosten. Etwas juristisch ausgedrückt heisst das: Durch den Konkurs von Skywork ist dem Bund ein Schaden erwachsen, weil er für die kurzfristig eingekauften Transportleistungen viel tiefer in die Tasche greifen muss. «Sollte dem Bund aus dem Konkurs von Skywork Schaden entstanden sein, wird der Bund seine Ansprüche geltend machen und Schadenersatz fordern», sagt Sprecherin Jacqueline Stampfli zu 20 Minuten. Letztlich habe Skywork den Dreijahresvertrag nicht eingehalten.

Ob von der gegroundeten Skywork allerdings noch etwas zu holen ist, wird sich weisen. Derzeit läuft das Konkursverfahren. Von den 38 Rechnungen hat der Bund noch nicht ganz alle bezahlt. «Als Skywork die Betriebseinstellung bekannt gab, hat der Bund einen Zahlungsstopp ausgesprochen», sagt Stampfli. Wie viel Geld Armasuisse vorerst zurückhält, will die Sprecherin aufgrund des laufenden Verfahrens nicht sagen.

