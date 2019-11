Bund bekämpft gefaktes Prämienrechner-Portal

Noch bis zum 30. November kann die Krankenkasse gewechselt werden. Es bleibt nur wenig Zeit, um die Prämien zu vergleichen. Prämienrechner bieten eine schnelle Lösung, etwa Priminfo, der offizielle Prämienrechner des Bundes.

Bei der Google-Suche nach dieser Seite taucht oft die Seite Krankenkassenadmin.ch auf. Die Plattform sieht der offiziellen Seite verblüffend ähnlich. So endet die URL der Seite auf «admin.ch», genauso wie die offiziellen Websites des Bundes. Auch das Logo ist mit einem Schweizer Kreuz versehen. Doch die Website wird nicht vom Bund, sondern von einer Luzerner Maklerfirma SSM Partner betrieben.

Seriosität vorgegaukelt

Konsumentenschützer bezeichneten das Vorgehen der Luzerner Firma gegenüber 20 Minuten als dreist: Mit der vermeintlichen Zugehörigkeit zum Bund gaukle man den Konsumenten Seriosität vor. Das Bundesamtes für Gesundheit (BAG) sagte im September noch, dass es keinen dringenden Handlungsbedarf sehe. Denn die Verwendung von Schweizer Kreuzen und «admin» in der URL sei grundsätzlich nicht verboten.

Das hat sich nun geändert: Das BAG hat die Betreiber jetzt aufgefordert, die Seite zu löschen, wie SRF mitteilt. «Nach eingehender Prüfung sind wir der Ansicht, dass diese Seite irreführend ist», sagte ein Mediensprecher zu SRF sagt. Ob die Seite gelöscht wird, steht aber noch aus, denn die Betreiber haben noch nichts bestätigt.

Kreuz an ganz anderer Stelle

So stritt Davide Spadea, Geschäftsführer von SSM Partner die Vorwürfe gegenüber 20 Minuten ab: Er könne sich «beim besten Willen nicht erklären, wer auf die Idee kommen könnte, dass Krankenkassenadmin.ch der offizielle Webauftritt des BAG sein sollte». So befinde sich das Schweizer Kreuz auf der Website an einer ganz anderen Stelle als beim BAG. Und: Bei der Kontaktaufnahme gebe man sich immer als SSM Partner zu erkennen.

Die Aufforderung des BAG sei bei der Firma eingegangen, so Spadea zu und «wird aktuell von unserem Rechtsdienst geprüft». Ob die Seite gelöscht wird, kann im Moment noch nicht beantwortet werden. Die Frage werde noch juristisch geprüft.

