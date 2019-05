Bund zahlt für VIP-Lounge am WEF 140'000 Franken

Was für andere Länder längst zum Standard gehörte, hatte die Schweiz als Gastgebernation während Jahren verschlafen: das WEF zur Selbstvermarktung nutzen. 2019 sollte sich dies ändern: Erstmals richtete die Schweiz in der VIP-Lounge des Hockey Club Davos (HCD) das offizielle «House of Switzerland» ein – zu Fuss nur fünf Minuten entfernt vom Kongresszentrum. In edler Holzatmosphäre mit Bar und Lounge-Sesseln trafen Bundesräte und Staatssekretäre auf internationale Gäste, Firmenbosse und Vertreter von NGOs.

Umfrage Was halten Sie vom «House of Switzerland» am WEF in Davos? Gute Idee. Man hätte die Plattform schon vorher nutzen sollen.

Ich finde 140’000 Franken für die VIP-Lounge etwas übertrieben.

Die Ausgaben sich gerechtfertigt.

Ich möchte auch mal ins «House of Switzerland».

Das «House of Switzerland» ist mir egal.

Nun zeigen Recherchen von 20 Minuten, wie viel Geld sich die Schweiz ihre Inszenierung hat kosten lassen: Allein die Miete der VIP-Räume im Eisstadion für eine Woche betrug 50'000 Franken. Hinzu kommen unter anderem Kosten von 40'000 Franken fürs Servicepersonal, 30'000 Franken fürs Catering, 8000 Franken für Umbauten sowie 3500 Franken für Sicherheitskräfte – insgesamt 137'977 Franken, wie Dokumente des Aussendepartements EDA zeigen.

Vorzugsbedingungen bei den Mietkosten

Der Bund zieht nach dem «House of Switzerland»-Pilotprojekt eine positive Bilanz. «Während der vier Tage des Forums besuchten 1000 Personen das ‹House of Switzerland› und nutzten es als neue Netzwerk- und Kommunikationsplattform», sagt EDA-Sprecher Pierre-Alain Eltschinger. Die neuen Räume hätten zudem zu einer einfacheren Abwicklung der bilateralen Treffen und zu mehr Sichtbarkeit der offiziellen Schweiz geführt.

Doch sind fast 140'000 Franken für eine Lounge am WEF gerechtfertigt? «Die Schweiz hat dank Unterstützung der Gemeinde Davos bei den Mietkosten Vorzugsbedingungen erhalten», so Eltschinger. Dadurch sei der finanzielle Aufwand verglichen mit den am WEF üblichen Preisen auf einem korrekten Niveau. Zudem hat der Bund seine Dependance auch Dritten zur Verfügung gestellt, etwa den Exportförderern von Switzerland Global Entreprise oder der UNO. Die Räume gab der Bund gratis, verrechnet wurde aber das Catering.

4900 Franken für Leuchtkasten

Ob Politiker und Firmenchefs auch 2020 im «House of Switzerland» networken, ist offen. «Wir sind mit dem Bund in Kontakt und gehen davon aus, dass wir die Räume wieder zur Verfügung stellen dürfen», sagt HCD-CEO Marc Gianola. Aus Bern heisst es: Der Bundesrat dürfte noch vor der Sommerpause entscheiden. Kommts zu keinem Deal, wird der HCD seine Lounge während des WEF anderweitig vermieten. Laut Gianola hat erst der Stadionumbau ermöglicht, den VIP-Bereich ab 2019 extern zu nutzen.

Treibende Kraft hinter dem «House of Switzerland» ist Präsenz-Schweiz-Chef Nicolas Bideau. Die Idee fürs Konzept stammt von den Olympischen Spielen, wo die Schweiz seit Jahren mit eigenem Haus präsent ist: «Der Trend, dass Länder die Vorteile der WEF-Plattform mit eigenen Nationenhäusern aktiv nutzen, nimmt seit Jahren zu», sagt der Botschafter. Darum habe auch die Schweiz die Möglichkeit diskutiert, die Präsenz am WEF zu verstärken.

Leuchtkasten für fast 5000 Franken

Zusätzlich zum «House of Switzerland» hatte die Schweiz im Davoser Kongresszentrum erstmals auch eine eigene Swiss Lounge. «Sie wurde Bundespräsident Ueli Maurer für seine bilateralen Arbeitstreffen kostenlos zur Verfügung gestellt», heisst es beim EDA.

Ein Blick auf die Ausgabenposten zeigt, dass der Schweiz für den Auftritt am WEF nichts zu teuer war. Für Blumen und Deko investierte der Bund 2320 Franken. Und den Leuchtkasten, eine Art überdimensionierten Wegweiser fürs «House of Switzerland», liess sich der Bund 4887 Franken und 50 Rappen kosten.