C&A entschuldigt sich für Pulli im Neonazi-Look

Das Modeunternehmen C&A hat mit einem seiner Kleidungsstücke einen Skandal ausgelöst. Die Firma hat einen Kinderpullover vorgestellt, der sich optisch an einer bei Neonazis beliebten Kleidermarke bedient. Twitter-Nutzerin Problematash hatte die Ähnlichkeit öffentlich gemacht, ein Shitstorm gegen C&A war die Folge:

Hallo @ca_europe Könnt Ihr uns vielleicht erklären, wieso ihr euch für Kinderbekleidung von einem Neonazi Label habt inspirieren lassen ("Division Germania") habt? Ist das Zufall oder Kalkül? pic.twitter.com/FRPJg8legh — عیش (@problematash) 4. Oktober 2018

Die Modekette zeigte sich einsichtig und reagierte mit folgendem Kommentar auf Twitter: «C&A steht in keiner Beziehung zu dieser Gruppe. Die Ähnlichkeit des Schriftzugs war uns nicht bewusst und keinesfalls beabsichtigt. C&A positioniert sich klar gegen Rassismus. Wir werden das Sweatshirt umgehend aus unserem Sortiment nehmen. Bitte entschuldige diesen Fehler.»

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Modeunternehmen mit einem Design einen Rückzieher macht. Im Januar 2018 entschuldigte sich H&M für ein Kleidungsstück mit dem Aufdruck «Coolest Monkey in the Jungle», das ein dunkelhäutiges Model trug. 2014 musste das Modelabel Zara einen gestreiften Schlafanzug mit gelbem Stern zurückziehen, der an die Kleidung jüdischer Häftlinge in NS-Konzentrationslagern erinnerte.

