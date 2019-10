Schweizer CS-Chef greift Iqbal Khans Vertrauten an

Im Tumult um Starbanker Iqbal Khan ist noch lange nicht Ruhe: Im Zürcher Restaurant Kronenhalle kam es kürzlich zu einem Streit zwischen dem Schweiz-Chef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, und Khans PR-Berater Aloys Hirzel, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Laut der Zeitung sagte Gottstein, er werde seinen Gegenüber und auch Khan selbst «killen». In früheren Medienberichten war allerdings lediglich die Rede von einem Khan-Vertrauten. Dass es sich um den renommierten PR-Berater Hirzel von Hirzel Neef Schmid Konsulenten handelt, wurde erst jetzt bekannt.

Grund dafür ist, dass die PR-Agentur gegenüber der «Handelszeitung» bestätigte, dass Hirzel derjenige war, der in der Kronenhalle angegriffen worden war. Allerdings schaffte es die Meldung nicht in die Zeitung, denn offenbar hat Hirzels Medienanwalt von in letzter Sekunde interveniert, wie der «Tages-Anzeiger» schreibt. Eine Vorabmitteilung zum Bericht war aber bereits versendet.

Entschuldigung im Nachhinein

Laut dieser Meldung ist der Grund für Gottsteins bedrohliches Verhalten, dass Hirzels Agentur jahrelang die Credit Suisse begleitet hatte – sich nun aber auf Khans Seite schlug. Laut der Bank hat sich Gottstein im Nachhinein für sein emotionales Auftreten entschuldigt. Die Credit Suisse streitet ab, dass Drohungen ausgesprochen worden seien.

Aloys Hirzel soll sich sofort nach der Auseinandersetzung Anfang Oktober bei der Credit Suisse beschwert haben. Dem Bericht zufolge hat er das aber nicht direkt getan, sondern über den Anwalt von Iqbal Khan.

