«Es ist eine Fehde von Alphatieren»

Am Zürcher Finanzplatz herrschte am Dienstagmorgen erneut Ausnahmezustand: Der Verwaltungsrat trat vor die Medien und zog aus der Bespitzelungsaffäre rund um ihren Ex-Starmitarbeiter Iqbal Khan Konsequenzen: Der Sicherheitschef sowie der COO müssen die Schweizer Grossbank verlassen, teilte Verwaltungsratspräsident Urs Rohner mit.

Umfrage Würden Sie Ihr Geld weiterhin bei der Credit Suisse anlegen? Nach diesem Skandal? Ganz sicher nicht!

Ja klar, der Bankerzoff ist mir egal.

Ich habe noch nie Geld bei der Credit Suisse angelegt.

Ich bin verunsichert und warte wie es weitergeht.

Weiter ausserhalb, im Uetlihof, wo rund 5500 Credit-Suisse-Mitarbeiter täglich ihrer Arbeit nachgehen, herrscht kurz nach der Pressekonferenz des Verwaltungsrats scheinbar Normalbetrieb: Banker in weissen Hemden und dunklen Stoffhosen stehen rauchend und auf das Smartphone starrend vor dem grossen Bürogebäude im Zürcher Kreis 3. Bankerinnen passieren eilig und mit eleganten Hosenanzügen die Türen mit der Aufschrift «Staff». Ein Thema jedoch dominiert all ihre Gespräche: In der Rauchpause, an der Tramstation oder beim Kaffeetrinken wird über die hausgemachte Bespitzelungsaffäre gesprochen.

Ein Drama aus der Chefetage

Während die CS-Angestellten untereinander diskutieren, geben sie sich gegenüber den Medien wortkarg – «uns wurde ein Maulkorb verpasst, wir dürfen uns nicht äussern», sagt eine Mitarbeiterin. Eine andere Frau, die ebenfalls im Uetlihof für die CS arbeitet, wird bei entsprechenden Fragen gar etwas wütend: «Ich sage nichts. Ich würde Ihnen nicht einmal sagen, wie gut oder schlecht der Kaffee hier bei uns in der Credit Suisse ist», meint sie wirsch.

Doch nicht alle stellen sich so solidarisch hinter ihren Arbeitgeber. An allen Ecken bekommt man Einschätzungen der Mitarbeiter zu hören. Dabei zeigt sich: Direkt betroffen fühlen sich viele CS-Angestellte nicht: «Dieses Drama spielt sich in einer ganz anderen Sphäre ab – oben bei den Chefs halt», sagt ein Mitarbeiter zu 20 Minuten. Man merke im Berufsalltag wenig vom ganzen «Tohuwabohu», meint auch eine Kollegin – «wir erfahren eigentlich auch alles nur aus der Presse».

Rollen noch weitere Köpfe?

In den letzten Tagen haben sie sich selber eine Meinung rund um ihre Chefs gebildet: «Das ist doch eine klassische Fehde unter Alphatieren», sagt ein Controller zu 20 Minuten. Er glaube nicht, dass die CS mit dieser Sache durchkommen wird. Das letzte Wort sei noch nicht gesprochen: «Man kann doch keinen glauben machen, dass Thiam nicht wusste, dass einer seiner engsten Kollegen Iqbal Khan bespitzeln liess.» Er stellt sich deshalb die Frage: «Jetzt können sich Thiam und Rohner noch halten – aber wie lange noch?»

Auch Banker, die direkten Kundenkontakt haben, bezeichnen die jetzige Situation als schwierig. Sie spüren erste Folgen des Skandals: «Die Kunden sind skeptisch – ich hoffe, die Lage beruhigt sich trotz allem so schnell wie möglich», sagt ein älterer Banker. Jetzt, wo die Affäre auch noch vom tragischen Suizid des Privatermittlers überschattet wird, werde es aber nur noch schwieriger.

Während sich die Kollegen weiter austauschen, setzt sich ein junger Banker neben sie ins Tram. Er telefoniert. Auch in diesem Gespräch scheint die Bespitzelungsaffäre ein Thema zu sein. Denn zu seinem Gesprächspartner sagt er: «Letztendlich gibt es keine ganze Wahrheit in dieser Sache.»