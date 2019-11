Glamour-Paar aus der Wirtschaft zeigt seine Villa

Von so einer Villa träumen viele: loftartige Räume, hohe Decken, Sauna, Kleiderzimmer, Fitnesspavillon, Swimmingpool, grosser Garten, freier Blick in die Natur. Das Superhaus steht in der Nähe von Zürich und wird in der aktuellen Ausgabe des Schweizer Immobilienmagazins «Homes» detailliert mit Bildern beschrieben, wie der Wirtschaftsblog «Inside Paradeplatz» schreibt.

Die Besitzer der Villa sind gemäss Magazin «ein bekanntes Paar aus der Schweizer Wirtschaft» (die Namen der Hausbesitzer sind 20 Minuten bekannt). Und dieses lässt tief in ihre Privatsphäre blicken: Die Bilder im Bericht zeigen neben der Aussenansicht der Villa zudem Schlaf- und Wohnzimmer, Küche, lauschige Sitzecken und den Pool.

Aufwendig umgebaut

Die beiden Topmanager haben ihre Villa aufwendig über ein Jahr hinweg umbauen lassen. Den Prozess hat die Hausherrin mitgestaltet und eng begleitet – obwohl sie während dieser Zeit einen Fulltime-Job in ihrer eigenen Firma hatte, betont der Bericht. Mit dem Resultat ist die Unternehmerin zufrieden. Von aussen sehe man nicht auf das Grundstück. «Das Haus entspricht genau unseren aktuellen Bedürfnissen», sagt sie.

Dazu gehören schicke Details in den Räumen. Im Schlafzimmer kann man etwa vom Bett aus fernsehen, denn in der Kommode am Fuss des Bettes versteckt sich ein versenkbares Fernsehgerät. In der Küche steht ein massgefertigter Tisch aus altem Holz, an den Wänden hängen Bilder der britischen Künstlerin Sue Arrowsmith, und am Pool stehen aus Thailand importierte Liegestühle.

«Es ist gut, die Preise zu verhandeln»

Die Topmanger schauten darauf, dass die Kosten für den Umbau nicht explodierten. So führte die Unternehmerin selbst die Verhandlungen mit den Lieferanten. «Es ist wichtig und gut, die Preise zu verhandeln, aber es sollte im Rahmen des Marktüblichen bleiben, sodass der Handwerker noch gut arbeiten kann», sagt sie.

(dob)