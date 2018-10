«Mein Chef pfiff nach mir wie nach einem Hund»

Das kann sicher mit der Persönlichkeit zu tun haben. Häufig sind aber Stress und Zeitdruck der Auslöser. In diesem Zustand verändern sich die Emotionen, der Hormonhaushalt und das Verhalten. Chefs führen dann weniger gut. Einige Menschen reagieren besonders aggressiv.Das lässt sich nicht pauschal sagen. Selbstüberschätzung kann sicher zu verbalen Aussetzern führen. Das ist aber nicht immer der Grund. Auch Chefs haben mal einen schlechten Tag haben und sind nur Menschen. Das soll aber keine Rechtfertigung sein.Die Frage ist, ob die Vorgesetzten auch in ihrem Verhalten geschult werden oder nur in fachlicher Kompetenz. Kommen Ausraster öfters vor, sollten Chefs selber handeln und Kurse für Selbstmanagement oder Stressbewältigung besuchen.Beschimpfungen sollte man sich nicht gefallen lassen - vor allem, wenn sie öfters vorkommen. Mitarbeiter sollten dann das Gespräch mit dem Chef suchen und mitteilen, was einen so verletzt hat. Führt das zu nichts oder verwehrt der Chef das Gespräch, kann man sich immer noch an die Personalabteilung wenden.*Nicola Jacobshagen ist Arbeitspsychologin an der Universität Bern.