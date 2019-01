So macht China Elon Musk Konkurrenz

China baut Raketen für die kommerzielle Raumfahrt. Damit macht sich das Land unter anderem als Konkurrenz für das Projekt SpaceX von Elon Musk parat. Wie bei SpaceX sollen die chinesischen Raketen nämlich wiederverwendbar sein. In zwei bis drei Jahren soll es soweit sein. Werfen Sie im Video oben einen Blick in die Fertigungshallen der Jielong- und Tenglong-Rakete in China.

Umfrage Musk oder China? China!

Elon Musk!

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Content-Kooperation mit Pro 7/Sat 1.

(rkn)