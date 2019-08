Coca-Cola macht Emmi und Starbucks Konkurrenz

Coca-Cola will Costa Coffee bald auch in die Schweiz bringen. Der Softdrink-Hersteller kaufte die britische Kaffeekette letztes Jahr für 4,9 Milliarden Franken. Nun plant Coca-Cola, Costa Coffee im nächsten Jahr in mindestens zehn europäischen Ländern einzuführen – darunter auch in der Schweiz.

Umfrage Wie viele Tassen Kaffee trinken Sie am Tag? Eine bis zwei.

Drei bis vier.

Fünf bis sechs.

Mehr als sechs.

Das variiert.

Ich trinke keinen Kaffee.

Bleiben Sie über Wirtschaftsthemen informiert

Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird.



Social Media

Sie finden uns übrigens auch auf Wenn Sie die Benachrichtigungen des Wirtschaftskanals abonnieren, bleiben Sie stets top informiert über die Entwicklungen der Business-Welt. Erfahren Sie dank des Dienstes zuerst, welcher Boss mit dem Rücken zur Wand steht oder ob Ihr Job bald durch einen Roboter erledigt wird. Abonnieren Sie hier den Wirtschafts-Push (funktioniert nur in der App)!Sie finden uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

«Wir arbeiten momentan auf Hochtouren an der Lancierung von Costa Coffee in der Schweiz», sagt Martin Kathriner, Sprecher von Coca-Cola HBC Schweiz, zu 20 Minuten. «Der Launch wird im Jahr 2020 sein.» Es sei aber noch etwas früh, um über die Vertriebsstrategie und konkrete Produkte mehr zu sagen, so Kathriner.

Kalte Kaffeegetränke von Coca-Cola

Klar ist: Coca-Cola hat keine Kaffee-Shops im Visier, sondern will sich bei der Expansion laut eigenen Angaben vor allem auf Vending-Automaten, Foodservice-Maschinen und Ready-to-drink-Produkte fokussieren. Der Softdrink-Hersteller hat sich selbst zum Ziel gesetzt, Getränke für alle Tageszeiten im Angebot zu haben. Ein Fertigkaffee-Getränk fehlte da bisher noch. «Die Marke Costa Coffee erlaubt es uns, mehr Konsumgelegenheiten abzudecken», sagt Zoran Bogdanovic, CEO des Coca-Cola-Abfüllers HBC, in der Medienmitteilung zu den Expansionsplänen.

Als eine der ersten Handlungen nach der Übernahme lancierte Coca-Cola im Juni 2019 zusammen mit Costa Coffee drei kalte Kaffeegetränke in Dosen (siehe Bildstrecke). Es scheint eines der obersten Ziele des Softdrink-Herstellers gewesen zu sein: «Unsere Teams haben rund um die Uhr gearbeitet, um unsere gemeinsame Vision eines Ready-to-drink-Kaffees zu realisieren», sagte Jennifer Mann, Senior Vice President von Coca-Cola, damals. Die kalten Kaffeegetränke sind derzeit in Grossbritanien, China und Polen erhältlich.

Konkurrenz für Emmi, Starbucks und Nestlé

Kommen diese auch in die Schweiz, würde der US-Softdrink-Riese vor allem Emmi und Starbucks konkurrenzieren, die in der Schweiz bereits gekühlte Fertigkaffees in den Regalen der Detailhändler stehen haben. Für Emmi ist Costa Coffee kein unbekannter Mitbewerber. In Grossbritannien, wo es die kalten Kaffeegetränke von Costa Coffee bereits gibt, sind die Caffè Latte von Emmi ebenfalls erhältlich ist. «Einen negativen Einfluss auf den Absatz von Emmi Caffè Latte hatte dieser Markteintritt dort allerdings nicht», sagt Emmi-Sprecherin Sibylle Umiker. Nach 15 Jahren Erfahrung sei man überzeugt, für die qualitätsbewussten Schweizer Konsumenten nach wie vor das beste Produkt bieten zu können.

Aber auch Nestlé will Costa Coffee laut dem deutschen Branchenportal «Lebensmittelzeitung» (Abo plus) bald Konkurrenz machen. Denn die Marke Costa soll auch in Kapselform in die Schweiz kommen.

Ein lukratives Geschäft



Weitere neue Märkte, die Coca-Cola mit Costa Coffee erfassen will, sind Bulgarien, Griechenland, Polen, Russland, Ungarn und Rumänien. Dass Coca-Cola neu auf Kaffee setzt, kommt nicht von ungefähr. Denn Kaffee ist eines der lukrativsten und am schnellsten wachsenden Geschäftsfelder im Getränkemarkt. Laut dem Konzern werden in den 28 Märkten, in denen Coca-Cola aktiv ist, mit Kaffee derzeit mehrere Milliarden Dollar umgesetzt. Das Wachstumspotenzial wird jährlich auf rund 4 Prozent geschätzt.

Costa Coffee ist in Grossbritannien laut eigenen Angaben der führende Kaffeeanbieter. Zudem ist die Kaffeekette derzeit auch in Asien, im Mittleren Osten und in Afrika vertreten.