Coop bleibt auf den Insekten-Snacks sitzen

Grillen, Heuschrecken, Mehlwürmer: Bei essbaren Insekten hat Coop die Nase vor. Der Detailhändler war bei dem Foodtrend führend und nahm etwa die Insekten-Riegel und -Burger des Zürcher Start-ups Essento bereits im Sommer 2017 ins Sortiment. Der Anfangshype war enorm, die Artikel teilweise ausverkauft.

Umfrage Haben Sie schon Insekten gegessen? Ich habe schon probiert.

Ja, regelmässig.

Nein, das ekelt mich zu sehr.

Eine zweite Welle startete Coop im Sommer 2018. In den Regalen landeten auch Apéro-Snacks, darunter geröstete Mehlwürmer und Grillen gemischt mit Nüssen, Mandeln und Gewürzen. Nun zeigt sich: Coop bleibt teilweise auf den Insekten-Snacks sitzen. In mehreren Filialen werden die Artikel zu stark reduzierten Preisen angeboten. In zwei Zürcher Supermärkten kosten die Produkte statt 6.95 noch 1.95 Franken. Das ist ein Abschlag von über 70 Prozent

Filialen mit Insekten geflutet

Auf Anfrage bestätigt Coop die Aktion in zwei Stadtzürcher Filialen: «Die Snacks sollten bis Ende Jahr verbraucht werden. Um sie nicht wegwerfen zu müssen, bieten sie die beiden Verkaufsstellen zu Spezialpreisen an», sagt Sprecher Urs Meier. Die Insektenprodukte gibt es in rund 60 zumeist städtischen oder Agglo-Filialen sowie bei Coop@home. Schweizweit findet derzeit keine Insekten-Aktion statt. Im November hat es dies laut Coop aber punktuell noch gegeben. «Wir haben zur Lancierung eine sehr grosse Anzahl der Snacks in unsere Regale gebracht. Nicht alle haben sich überall in der kurzen Zeit verkauft», so Meier.

Sind die zu Beginn von Detailhändlern und Medien so gehypten Grillen- und Mehlwurmprodukte zu Ladenhütern geworden? «Sowohl die verarbeiteten Insekten als auch die Snacks haben durchaus ihre Käuferschaft, und wir sind mit den Verkäufen zufrieden», sagt Meier. Detaillierte Angaben zum Umsatz macht Coop nicht. Es sei aber sicher, dass Insektenprodukte sich in einer Nische etablieren.

Migros als Spätstarter

Beim Coop-Insekten-Lieferanten Essento gibt man sich weiterhin zuversichtlich: «Das Feedback zu unseren Produkten ist nach wie vor positiv, von einer Enttäuschung kann also nicht die Rede sein», sagt Verkaufs- und Marketingleiter Melchior Füglistaller. Die Firma mit sechs Mitarbeitern sieht sich als Pionierin in diesem Bereich. Feedback von Markt und Konsumenten sei wichtig.

Seit Mai 2017 erlaubt das Gesetz in der Schweiz den Verzehr und Verkauf von Grillen, Heuschrecken und Mehlwürmern. Während sich Coop sofort positionierte, war Konkurrent Migros ein Spätstarter. Migros stieg erst diesen Herbst ins Geschäft mit essbaren Insekten ein. Der Vorteil der Insekten: Sie enthalten hochwertige Proteine, vergleichbar mit jenen von Fleisch- und Fischprodukten. In der Zucht brauchen sie aber deutlich weniger Wasser und Futter.

Insekten gibt es auch aus Schweizer Produktion:



(sas)