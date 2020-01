Coop-Mitarbeiter deckt 475 Rechtsverstösse auf

Im Detailhandel wird um jeden Franken gekämpft. Die Mitarbeiter an der Front bekommen den Druck besonders stark zu spüren. Bei Coop sind je nach Job wöchentliche Höchstarbeitszeiten von bis zu 50 Stunden möglich. Mit langen Zwangspausen können die Arbeitstage bis zu 14 Stunden dauern. Auch Ruhezeiten werden nicht immer eingehalten. Das belegt ein firmeninternes Dokument an die Coop-Verkaufsgruppenleiter, das auch 20 Minuten vorliegt.

Das Dokument zeigt 475 Verstösse gegen das Arbeitsgesetz allein für den vergangenen November in der Region Bern auf. Die Quote der Verstösse pro Mitarbeiter liegt demnach bei über 10 Prozent. Coop-Sprecherin Andrea Bergmann sagt auf Anfrage zu 20 Minuten, dass es bei rund 4400 Mitarbeitern pro Tag zu 18 Abweichungen komme. In anderen Regionen sei die Situation ähnlich. Der «Blick» hat am Dienstagmorgen zuerst über das Coop-Dokument berichtet.

Unzufriedene und ausgelaugte Mitarbeiter

Die Quelle, die das Dokument der Presse zuspielte, ist nach eigenen Angaben ein langjähriger Coop-Mitarbeiter. Er wolle, dass die Öffentlichkeit von den seit Jahren bestehenden Missständen erfahre. Er schreibt: «Es würde dringend mehr Personal benötigt, damit keine Gesetzesverstösse mehr passieren können.» Viele Stellen würden wochenlang nicht besetzt. «Viele Mitarbeiter sind unzufrieden, ausgelaugt und haben Angst,

mit den grossen Chefs zu sprechen. Auch die Geschäftsführer laufen am Anschlag und leisten Unmenschliches mit horrenden Einsatzzeiten.»

Coop-SprecherinAndrea Bergmann zeigt sich betroffen von den Vorwürfen. Die Personalabteilung nehme jeden Fall ernst. Die Mitarbeiter könnten sich auch vertraulich und anonym an die Meldestelle, den Sozialdienst, die Personalkommissionen und an die Gewerkschaften wenden.

In der Vorweihnachtszeit oder im Sommer bei Ferienabwesenheiten haben es die Mitarbeiter im Detailhandel besonders schwer. Extraschichten sind dann die Regel. Der Vorwurf: Coop trägt die saisonabhängigen Schwankungen auf dem Buckel der Mitarbeiter aus. Die Coop-Sprecherin schreibt dazu, dass das Unternehmen bei saisonalen Schwankungen alles daran setze, frühzeitig zu planen, damit es zu keinen Engpässen komme. Die Geschäftsführer sollen bei der Einsatzplanung mehr unterstützt und geschult werden.

