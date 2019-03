Coop lanciert den ersten Fooby-Laden

Coop und Migros schenken sich überhaupt nichts. Das gilt für etliche Bereiche: vom Kindermarketing (Hello Family vs. Famigros) über Nachhaltigkeitsversprechen (Taten statt Worte vs. Generation M) bis zu den 2017 fast auf den Tag genau gleichzeitig lancierten Plattformen Fooby und Migusto. Man eifert sich nach – oder lässt sich voneinander inspirieren. Nun legt Coop im Duell der ewigen Rivalen ein weiteres Mal vor: Die Basler lancieren in Lausanne den ersten Fooby Store.

Der zweistöckige sogenannte Concepte Store befindet sich im ehemaligen Kursaal-Théâtre Bel Air in Lausanne. Der traditionsreiche Saal etwas oberhalb des Bahnhofs Lausanne eröffnete 1901 erstmals seine Pforten. Wo früher Bühne, Zuschauerraum und Empore waren, fertigen nun Bäcker in Handarbeit Brote, Kaffee wird geröstet, Saft gepresst oder Käse angeboten. Zudem gibts einen Fooby Market mit Frischprodukten zum Mitnehmen.

Fühlen, riechen schmecken: «so wie früher»

Der 1000 Quadratmeter grosse Fooby-Concept-Store soll laut Coop Convenience-Laden und Manufaktur zugleich sein. Rund 20 regionale Produzenten zeigen ihre Spezialitäten und Fachleute beraten Kunden. «Unser neuer Fooby Store verkörpert die Philosophie der Marke Fooby», erklärt Coop-CEO Joos Sutter. Hier könnten Kunden kulinarisches Handwerk fühlen, riechen und schmecken. «So wie früher», betont Sutter.

Die 2017 lancierte Marke Fooby erhält zudem die eigene Produktelinie. So werden die im Théâtre Bel Air hergestellten Produkte wie Baguettes, Bratwürste, Müesli oder Fruchtsäfte unter den Namen Fooby angeboten. Rund 70 Prozent der im Fooby Store angebotenen Artikel bezeichnet Coop als nachhaltig. Im Fooby-Vorzeigeladen arbeiten rund 25 Mitarbeiter.

Umbaukosten bleiben geheim

In den 1930er-Jahren entstand aus dem traditonsreichen Theater das «Cinéma Paradiso», das bis 2006 genutzt wurde. Danach stand der Saal öfter leer. 2016 begann Coop mit dem Umbau. Wie viel Geld der Eigentümer und der Basler Detailhändler in die aufwendige Restaurierung gesteckt haben, will das Unternehmen nicht verraten. Klar ist: Trotz der neuen Nutzung bleibt die einstige Theater-Atmosphäre erhalten.

Wird das Konzept bald auf weitere Städte übertragen? «Wir schliessen nicht aus, in der Schweiz weitere Fooby-Läden zu eröffnen», sagt Coop-Sprecher Urs Meier. Derzeit sei es aber noch zu früh, um eine Aussage zu machen. Nun gelte es, mit dem neuen Konzept Erfahrungen zu machen.

Coop hat sich die Marke Fooby bereits Anfang 2017 schützen lassen. Dabei hat sich der Detailhändler die Rechte an der Marke neben der Verwendung für Lebensmittel auch für die «Bewirtung von Gästen» sowie für «Take-away-Verpflegung» gesichert. Sowohl bei Fooby als auch bei Migusto geht es um die Inspiration fürs Kochen. Hunderte Rezepte und gut inszenierte Fotos und Videos sollen Lust aufs Kochen, Ausprobieren und Einkaufen machen.

