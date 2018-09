Coop hat ein Sofa jetzt in 3 Millionen Varianten

Der Schweizer Möbelmarkt ist stark unter Druck. Preiszerfall, Einkaufstourismus oder Onlinehandel lassen die Umsätze der Läden schwinden. Coop geht daher in die Offensive und lanciert mit Livique eine neue Möbelmarke. Am Montag hat der Detailhändler mit Brimborium die erste Filiale in Oberentfelden eröffnet.

Umfrage Wie finden Sie den neuen Möbelladen Livique? Gefällt mir nicht.

Finde ich super.

Ich werde sicher mal hingehen.

Wie Coop-Chef Joos Sutter an der Eröffnung sagte, will man mit Livique die Marktposition stärken. Derzeit sei Coop im Schweizer Möbelmarkt die Nummer vier – hinter Branchenprimus Ikea, Möbel Pfister und Conforama. Längerfristig will der Detailhändler mit dem neuen Konzept die Top 3 aufmischen.

Von billig zu qualitativ hochwertig

Hinter Livique steckt ein Neustart der in die Jahre gekommenen Toptip-Möbelhäuser. Die Marke kam zuletzt ebenfalls unter die Räder. Innert zehn Jahren sanken die Umsätze zusammen mit jenen der Lampen-Läden Lumimart um ein Viertel auf 192 Millionen Franken im letzten Jahr. Bis Ende September sollen 25 Toptip-Filialen in Livique-Wohnwelten umgewandelt werden. Drei Toptip-Läden bleiben bestehen (siehe Video).

Vom alten Toptip ist in den neuen Läden nichts mehr zu sehen. Das billige Sortiment wurde entrümpelt. Livique setzt auf «qualitativ hochwertige» Möbel, wie es heisst. Damit steigen auch die Preise: Sie sind jetzt im mittleren Segment angesiedelt. Verkauft werden sowohl eigene Möbel mit Livique-Label als auch Markenprodukte von anderen Anbietern. Dieses Shop-in-Shop-Konzept sei im Schweizer Möbelmarkt neu, so Coop.

3 Millionen Varianten von einem Sofa

Wie andere Läden auch will Livique Online- und Offline-Bereiche stärker zusammenbringen. Das scheint nötig. Gemäss Coop starten rund zwei Drittel der Konsumenten ihren Möbeleinkauf im Netz. Erst danach kommen sie in die Läden, um Produkte anzuschauen und zu testen. So grassiert auch in der Möbelbranche die Digitalisierung. Um sie bei Livique sichtbar zu machen, laufen Mitarbeiter mit einem iPad in der Hand herum.

Auf den Geräten lassen sich Sofas, Schränke oder Betten bis ins letzte Detail individuell zusammenstellen. So gibt es ein Sofa schliesslich in 3'000'000 Varianten. «Diese Personalisierung wollen wir weiter vorantreiben», sagt Livique-Geschäftsführer Oliver Roth zu 20 Minuten. Fast jedes Möbel könnten die Konsumenten so auf den eigenen Geschmack abstimmen. Insgesamt sind über 100 Millionen personalisierte Möbel-Varianten möglich.

«Einige technische Hürden»

Auch andere technische Hilfsmittel will Livique im Geschäft einsetzen: In der «Augmented Reality» und «Virtual Reality» können Kunden die gewünschten Möbel virtuell im eigenen Zuhause oder dreidimensional anschauen. Doch das Angebot gibt es bis jetzt nur in der Lampen-Abteilung. Laut Coop-Sprecher Urs Meier soll es eines Tages auch auf der Website zur Verfügung stehen. Doch bis dahin gebe es noch «einige technische Hürden» zu überwinden.

Wer sein individuell zusammengestelltes Möbel bestellt, braucht Geduld. Ein Selbstbedienungslager wie bei Ikea gibt es bei Livique nicht. «Die Lieferzeiten für Spezialanfertigungen liegen zwischen 3 und 9 Wochen», so Meier. Je nach Verfügbarkeit können aber auch standardisierte Möbel gleich ab Lager mitgenommen werden.