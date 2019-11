Coop verkauft Mandarinen «grün, aber reif»

Im Coop gibt es während der Winterzeit die unterschiedlichsten Sorten und Variationen von Mandarinen. Es gibt sie etwa mit Blatt oder unter dem Label Primagusto. Zudem hat der Händler auch noch Clementinen im Sortiment. Nun hat eine Kundin im Coop Steinhölzli in Bern ein weiteres – und durchaus spezielleres Angebot – entdeckt: In der dortigen Gemüse- und Früchteabteilung verkauft der Detailhändler jetzt spanische «Mandarinen, grün aber reif».

Umfrage Wussten Sie, dass die Farbe der Schale kein Indiz für die Reife der Mandarine ist? Nein, wieder etwas gelernt!

Ja, das wusste ich schon lange.

Nein, aber das glaube ich auch nicht.

Ist mir egal.

Coop klärt auf

Diese offizielle Bezeichnung auf dem Preisschild ist ungewöhnlich – was also steckt dahinter? Die grüne Schale könnte den Kunden annehmen lassen, dass diese Mandarinen nicht richtig gereift sind. Das stimmt laut Coop jedoch nicht: Im Innern seien die Früchte bereits fertig gereift. Weil die Tages- und Nachttemperaturen in Spanien zurzeit zu wenig variieren, verfärbt sich die Schale der Zitrusfrucht jedoch nur wenig.

Mit der Bezeichnung will man falschen Schlüssen entgegenwirken. «Damit die Kundinnen und Kunden wissen, dass die Früchte reif sind, haben wir auf dem Preisschild den Hinweis ergänzt», sagt Coop-Sprecherin Marilena Baiatu gegenüber Nau.ch. Und Baiatu versichert: «Geschmacklich sind die Früchte einwandfrei.»

(miw)