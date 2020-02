Coop will 2020 über 1000 Prix-Garantie-Produkte

Coop hat 2019 bei einem Umsatz von 30,7 Milliarden einen Gewinn von 531 Millionen Franken geschrieben. Das sind – auch dank eines Sondereffekts – 58 Millionen Franken mehr als im Jahr zuvor. Ohne diesen Effekt wäre das Resultat aber immer noch 11 Millionen Franken besser.

Mit den aktuellen Zahlen zeigt sich Coop-Chef Joos Sutter denn auch zufrieden und spricht von einem «erfolgreichen Jahr» für seinen Konzern. «2019 war für den Detailhandel insgesamt anspruchsvoll», sagt Sutter. Man befinde sich in einem Verdrängungsmarkt.

«Wir konnten viele neue Kunden gewinnen»

Im Bereich Detailhandel konnte Coop den Umsatz um 1,4 Prozent (plus 243 Millionen) auf rund 18 Milliarden steigern. «Wir konnten viele neue Kunden gewinnen», so Sutter an der Bilanz-Medienkonferenz vom Dienstagvormittag in Muttenz. Die Kundenfrequenz konnte Coop um 2,5 Prozent steigern. Das führt der Chef auch aufs neue Ladenkonzept zurück. Coop will 2020 weitere 70 Filialen aufs neue Konzept umbauen. Total sollen es Ende Jahr 180 Läden sein.

Zentral bei den neuen Filialen sind Marktplatz-Atmosphäre, Convenience und Handwerk. So wird in grösseren Filialen in Hausbäckereien wieder selbst Brot hergestellt und die Läden haben bediente Fischtheken und Hausmetzgereien. «Damit konnten wir auch die Verweildauer der Kunden im Laden verlängern», so Sutter.

Handwerk und Prix-Garantie

Ein weiterer Erfolgsfaktor für Coop ist die neue Strategie bei den Prix-Garantie-Produkten. Die Günstig-Linie hat Coop im letzten Jahr um 140 auf 900 Artikel ausgebaut. «Bis Ende dieses Jahr wollen wir über 1000 Prix-Garantie Artikel haben», sagt Coop-Marketing-Chef Philipp Wyss. Im letzten Jahr habe das Wachstum fast 9 Prozent betragen. «Im Januar 2020 legte Prix-Garantie sogar um 30 Prozent zu», so Wyss. Die Marke Prix-Garantie habe man vor 10 Jahren als «hässliches Entlein» lanciert, doch heute sei sie «tischrelevant» geworden.

Auch im Onlinehandel ist Coop stark gewachsen, und zwar um über 16 Prozent. Der Erlös stieg um 276 Millionen Franken auf 2,6 Milliarden. «Wie sind Online doppelt so schnell gewachsen wie die Hauptkonkurrenz», freut sich Coop-Chef Joos Sutter.