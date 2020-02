Diese Events sind wegen des Coronavirus abgesagt

Die Ausbreitung des Coronavirus führt in der Schweiz zu drastischen Massnahmen. Der Bundesrat hat Versammlungen mit mehr als 1000 Personen mindestens bis zum 15. März verboten. Die folgenden Messen, Konzerte und Sportveranstaltungen fallen deshalb ins Wasser.

Messen

vom 29. Februar bis 1. März in Zürich25. Schweizer Beauty-Treffpunkt mit rund 10'000 Besuchern.

• Schlaraffia vom 5. bis 8. März in Weinfelden

20. Wein- und Genussmesse mit rund 12'500 Besuchern.

• WOHGA vom 5. bis 8. März in Winterthur

Messe rund um Wohnen, Haus und Garten mit rund 16'500 Besuchern.

• Internationaler Auto-Salon vom 5. bis 15. März in Genf.

International eine der grössten Automessen mit rund 600'000 Besuchern im vergangenen Jahr. Für dieses Jahr waren 90 Welt- und Europapremieren angekündigt.

• Giardina vom 11. bis 15. März in Zürich

Gartenmesse mit jeweils rund 60'000 Besuchern.

Konzerte

am 28. Februar im Hallenstadion in Züricham 28. Februar im Xtra in Züricham 1. März in der Halle 622 in Züricham 2. März in der Samsung Hall in Dübendorfam 2. März im Fri-Son in Freiburgam 5. März im Xtra in Züricham 7. März in der Halle 622 in Züricham 12. und 13. März im Xtra in Züricham 13. März im Hallenstadion Zürich

Sportveranstaltungen Eishockey

Letzte zwei Eishockey-Qualifikationsrunden National League am 28. und 29. FebruarPlayoffstart National League ab 7. März, Playoffs Swiss League und MySports League

Sportveranstaltungen Fussball

Super League und Challenge League an diesem Wochenende, die nächsten Runden sind noch offen, ob sie ohne Zuschauer oder gar nicht stattfinden.Schweizer Cup Viertelfinals am 4. und 5. März sowie Europa League Achtelfinal-Hinspiel am 12. März in Basel.

Weitere Sportveranstaltungen, je nachdem ohne Zuschauer oder abgesagt



ab 29. Februaram 15. März in Gümligen

(fpo)