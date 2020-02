Werden nun die grossen Messen abgesagt?

Die Angst vor der Ausbreitung des Coronavirus bringt die Veranstalter internationaler Events und Messen in Schwierigkeiten. Laut Berichten wurden weltweit bereits 230 Messen abgesagt, darunter 50 in Europa. Das jüngste Beispiel stammt aus der Schweiz: Am Donnerstag haben die Veranstalter den Genfer Uhrensalon Watches & Wonders abgesagt.

Warum wurde der Genfer Uhrensalon abgesagt?

Die Risiken wegen des Coronavirus seien zu gross für die Besucher, informierten die Veranstalter der Uhrenmesse Watches & Wonders offiziell. Die Uhrenmesse der Richemont-Gruppe mit Fokus auf IWC-Marken wie Piaget und Cartier hätte vom 25. bis 29. April in Genf stattfinden sollen. In Branchenkreisen zweifelt man aber an der offiziellen Begründung. Es heisst, dass Richemont nicht mehr damit rechne, die hohen Kosten für Einladung und Unterbringung der Gäste aus aller Welt über die Uhrenverkäufe finanzieren zu können. Das Coronavirus hat die Umsätze mit Uhren einbrechen lassen.

Was ist mit dem Genfer Auto-Salon?

Aussteller wie Toyota und Mazda kündigten an, ihre Mitarbeiterzahl am Auto-Salon-Stand reduzieren zu wollen, um Dienstreisen auf das Nötigste zu beschränken. VW denkt noch über seine Messepräsenz nach. Die Geneva International Motor Show findet laut den Organisatoren aber wie geplant vom 5. bis 15. März statt, wie die Organisatoren versichern. Sie treffen aber Massnahmen, die den verstärkten Einsatz von Desinfektionsmitteln und die Sensibilisierung der Mitarbeiter vorsehen. Aussteller aus China sind angewiesen, dafür zu sorgen, dass ihre Mitarbeiter die erforderlichen Kontrollen bestanden haben und keine Anzeichen einer Infektion aufweisen.

Kann der Auto-Salon trotz Beteuerung der Organisatoren noch abgesagt werden?

Was ist mit der Baselworld?

Ja, sollte sich die Situation verschlimmern, würde der Auto-Salon nicht stattfinden. Die Veranstalter teilen mit, dass sie in regelmässigem Kontakt mit dem BAG und der kantonalen Gesundheitsbehörde stehen, um den bestehenden Aktionsplan laufend anzupassen. Die Situation werde in regelmässigen Abständen von den Organisatoren neu eingeschätzt. So haben etwa die Bündner Behörden verfügt, dass der Engadiner Skimarathon nicht mehr durchgeführt werden kann.Die Basler Uhren- und Schmuckmesse findet laut einer Sprecherin wie geplant statt. «Wir beurteilen die Situation aber täglich und stehen im ständigen Austausch mit dem Bundesamt für Gesundheit und den nationalen und internationalen Behörden, deren Empfehlungen wir auch folgen werden», sagt sie zu 20 Minuten. Wie der Auto-Salon kann natürlich auch die Baselworld bei verschärfter Gefahrenlage behördlich abgesagt werden.

Wer entscheidet über eine Messeabsage?

«Über eine Absage entscheidet zunächst der Messeveranstalter», sagt der Messe-Experte Udo Traeger von Exhibition Doctors zu 20 Minuten. Oft treffe der Veranstalter die Entscheidung in Abstimmung mit Ausstellerbeiräten, beteiligten Industrieverbänden und Gesundheitsbehörden. Die Behörden könnten aber auch verfügen, dass eine Veranstaltung nicht durchgeführt werde. «Eine Absage ist immer die Ultima Ratio und für alle Beteiligten mit hohen Kosten verbunden», sagt Traeger. Je näher der Messezeitpunkt rücke, desto schwieriger werde eine Absage.

Wer zahlt bei einer Absage die entstandenen Kosten?

«Die Veranstalter versuchen generell, in den Verträgen einen Ausschluss eines Kostenrisikos durchzusetzen», sagt Traeger. Möglich seien aber juristische Auseinandersetzungen mit den Ausstellern, weil es eigentlich normal sei, dass bei nicht erbrachter Leistung zumindest die Standkosten zurückerstattet werden müssten. Spezielle Ausfallversicherungen seien ziemlich teuer.

Welche Auswirkungen hat eine Absage auf eine Messe?

«Für alle Beteiligten entsteht ein grosser finanzieller Schaden», sagt Traeger, ob Messeveranstalter, Aussteller oder das lokale Gewerbe wie Hotels und Restaurants. Auch gebe es durch den Messeausfall einen grossen Informationsverlust. Die Absage des Mobile World Congress habe der Stadt Barcelona einen Umsatzausfall von 500 Millionen Euro verursacht. Traeger sieht ausserdem die Gefahr, dass bei einem Ausfall die Zukunft der Messe infrage steht, weil Aussteller ihre künftige Messebeteiligung überdenken könnten.

Was sagt das Bundesamt für Gesundheit?

Das Bundesamt für Gesundheit beurteilt die Gefahr weiterhin als «moderat», hat aber ebenfalls Massnahmen ergriffen: Ende Woche lanciert es eine Informationskampagne zum richtigen Umgang mit dem Virus. Zugleich wurden die Kapazitäten für Coronavirus-Tests laut Bundesrat Alain Berset auf täglich 1000 erhöht.