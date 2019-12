Credit Suisse bestätigt Beschattungsvorwürfe

Nachdem Medien die Beschattung Peter Goerkes bekannt gemacht hatten, hat der Verwaltungsrat der Credit Suisse (CS) interne und externe Abklärungen über diesen Vorgang getroffen. Es habe sich bestätigt, dass Peter Goerke – zu jenem Zeitpunkt Mitglied der Konzernleitung – im Auftrag der CS während einigen Tagen im Februar 2019 von einer Drittfirma beschattet worden ist. Das schreibt die Bank am Montagmorgen in einer Mitteilung.

Die Untersuchung sei zum Schluss gekommen, dass Pierre-Olivier Bouée, ehemaliges Mitglied der Konzernleitung, den Auftrag erteilt hatte, Peter Goerke beschatten zu lassen. Wie bei Iqbal Khan wurde auch diese Beschattung über einen Mittelsmann durchgeführt.

Nicht wahrheitsgetreu Auskunft gegeben

Bei der Befragung durch den Verwaltungsrat und der Untersuchung durch Homburger nach dem Fall Iqbal Khan hätten die verantwortlichen Personen bei der Frage nach weiteren Beschattungen nicht wahrheitsgetreu Auskunft gegeben und die Beschattung Peter Goerkes verschwiegen.

Zudem waren sie bei der Organisation und Durchführung der Beschattung Peter Goerkes darauf bedacht, keine nachweisbaren Spuren in den Systemen der Bank zu hinterlassen. Die neuen Abklärungen von Homburger hätten keine Hinweise ergeben, dass CEO Tidjane Thiam, andere Mitglieder der Konzernleitung oder Mitglieder des Verwaltungsrates von der Beschattung Peter Goerkes Kenntnis gehabt hätten, bevor in den Medien darüber berichtet worden ist, so die CS.

«Inakzeptabel und völlig unangemessen»

Der Verwaltungsrat beurteilte die Beschattung Peter Goerkes als inakzeptabel und völlig unangemessen. Sie entspreche – wie auch die spätere Beschattung Iqbal Khans – in keiner Weise der vom Verwaltungsrat geforderten Kultur der CS. Der Verwaltungsrat habe sich bei Peter Goerke für die Beschattung entschuldigt.

Als Konsequenz des Falls Iqbal Khan habe der Verwaltungsrat bereits Massnahmen getroffen, damit sich solche Vorgänge nicht wiederholen. Dazu gehörten personelle Entscheidungen und der Erlass verschärfter interner Weisungen.

Fristlose Kündigung für Pierre-Olivier Bouée

Zusätzlich habe laut CS der Verwaltungsrat gegenüber Pierre-Olivier Bouée nun die fristlose Kündigung ausgesprochen. CS-Präsident-Urs Rohner sagt in der Mitteilung dazu: «Die nun bestätigte Beschattung von Peter Goerke ist unentschuldbar. Schwer wiegt auch, dass die Verantwortlichen es in der externen Untersuchung von September 2019 unterlassen haben, wahrheitsgetreu Auskunft zu geben. Wir sind uns bewusst, dass die Beschattungen von Iqbal Khan und Peter Goerke dem Ansehen unseres Unternehmens geschadet haben. Mit den getroffenen Massnahmen machen wir deutlich, dass der Verwaltungsrat eine Beschattungskultur entschieden ablehnt.»

Die CS werde weiterhin eng mit der Finma und neu auch mit dem durch diese eingesetzten unabhängigen Prüfbeauftragten zusammenarbeiten.

