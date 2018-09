Krypto-Chefs casten weibliche Verwaltungsräte

Schweizer Verwaltungsräte fallen im internationalen Vergleich mit der Abwesenheit von Frauen auf: 37 Prozent aller Firmen im Aktien­index SPI haben keine einzige Frau im Verwaltungsrat.

Die Zuger Crypto Valley Association (CVA) hat sich nun eine besondere Strategie überlegt, um ihren bisher komplett männlichen Verwaltungsrat zu modernisieren.

Umfrage Braucht es in der Schweiz eine Frauenquote in Unternehmen? Ja, die Wirtschaft kann davon nur profitieren.

Nein, das Geschlecht spielt im Management keine Rolle.

Die Vereinigung hat beschlossen, ihren Verwaltungsrat von fünf auf sieben Mandate zu vergrössern. Für die zwei neu geschaffenen Stellen sollen nur Frauen berücksichtigt werden. Um die Frauen auszuwählen, veranstaltet die CVA ein Live-Casting: Alle 46 Bewerberinnen können sich am Donnerstag während der Mitgliederversammlung mit einer fünfminütigen Präsentation dem Publikum als Verwaltungsrätin anpreisen. Welche Bewerberinnen die zwei Mandate bekommen, wird nach den Auftritten per Abstimmung bestimmt.

Kritik am Verfahren

Dieses Vorgehen wird innerhalb der Vereinigung scharf kritisiert, berichtet «Inside Paradeplatz». Denn bei der früheren Wahl der männlichen Verwaltungsräte fand im Vorfeld eine Selektion statt. Weibliche Mitglieder forderten gemäss «Inside Paradeplatz», dass vor der öffentlichen Wahl auch eine Shortlist von Kandidatinnen vorgestellt werde. Dies lehnte die Vereinigung mit der Begründung ab, dass man allen Kandidatinnen die gleiche Chance geben wolle.

Christa Binswanger, Fachleiterin Gender und Diversity der Universität St. Gallen, befürwortet die Frauen-Offensive der CVA. «Jede Firma, die Frauen in den Verwaltungsrat wählt, tut etwas für die Gleichstellung von Frau und Mann.»

«Methode wirkt von aussen befremdlich»

Jedoch sei die Rekrutierungsmethode der Organisation fraglich. «Kandidatinnen nur fünf Minuten zu geben, um sich für so ein wichtiges Mandat zu bewerben, wirkt von aussen befremdlich.»

Auch störe sie sich an einer Formulierung in der Pressemitteilung der Organisation. In ihr steht, dass den weiblichen Verwaltungsräten «ähnliche Aufgaben» zukommen würden wie den bisherigen fünf männlichen Kollegen. «So eine Aussage finde ich problematisch, es klingt sexistisch. Bei so einer Wortwahl fragt man sich natürlich schon, wieso bei ihrer Arbeit ein Unterschied gemacht wird», sagt Binswanger.

Künftig müssen gleiche Regeln gelten

Carmen Spielmann, CEO der Car-Sharing-Plattform Sharoo und Mentorin bei der Initiative Frauenarbeit, sieht im geplanten Rekrutierungsvorgehen von CVA kein grundsätzliches Problem. «Solche Pitches sind heute in der Unternehmerwelt nicht ungewöhnlich, beispielsweise, bei der Investorensuche. Ob und wie sich dieses Vorgehen für die Besetzung von VR Positionen eignet, wird sich zeigen.» Solange bei der nächsten Neubesetzung des Verwaltungsrats für Frauen und Männer die gleichen Regeln gelten, gebe es nichts zu beanstanden.

Die Crypto Valley Association war bisher für eine Stellungsname nicht zu erreichen.

(vay)