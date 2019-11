Cybertruck-Panne kostet Musk 770 Millionen

Tesla-Chef Elon Musk hatte erst kürzlich seinen futuristisch aussehenden Elektro-Pickup, mit dem Namen Cybertruck, vorgestellt. Doch bei dem Mega-Event kam es zu einer Panne. Um zu zeigen, wie unverwüstlich das Panzerglas des Autos ist, wurden Metallkugeln darauf geworfen. Doch das angeblich unzerstörbare Panzerglas zersplitterte.

Das kommt den Tesla-Chef nun teuer zu stehen: Die Aktien der Firma stürzten danach um mehr als sechs Prozent ab. Für Musk, der beträchtliche Anteile an seinem Unternehmen hält, bedeutet das einen Verlust von umgerechnet knapp 770 Millionen Franken an nur einem Tag. Allerdings ist er auch danach noch rund 24 Milliarden Franken schwer.

Der Tesla-Chef scheint das Ganze sowieso mit Humor zu nehmen. Auf Twitter schreibt er: «Denke, wir müssen noch einiges vor der Produktion verbessern, haha.»

Franz throws steel ball at Cybertruck window right before launch. Guess we have some improvements to make before production haha. pic.twitter.com/eB0o4tlPoz