In ICE-Zügen gibts Öko-Rabatt für Mehrwegbecher

Wer sich im Zug einen Kaffee oder Tee zum Mitnehmen an den Platz holt, kann einen Rabatt einheimsen. Hat man nämlich einen eigenen Mehrwegbecher dabei und verzichtet auf die Wegwerftasse, wird es günstiger. Den Öko-Rabatt gibt es allerdings nur in deutschen Zügen, die in der Schweiz unterwegs sind.

Für jeden 60 Becher pro Jahr

Im Schnitt kauft jede Person rund 60 Becher Kaffee oder Tee zum Mitnehmen pro Jahr, so eine deutsche Hochrechnung. Der Verbrauch steigt stetig an. Becher, Deckel und Rührstab werden nur rund 15 Minuten genutzt, bevor sie im Abfall landen. «Einwegprodukte sind immer die schlechteste Lösung», sagt WWF-Sprecher Philip Gehri zu 20 Minuten. Die meisten Becher für Heissgetränke bestehen aus Pappe mit Kunststoffbeschichtung. Für die Herstellung des Papiers für einen Becher wird rund ein halber Liter Wasser verbraucht. (ish)

Der Preisnachlass beträgt 20 Cent oder gut sechs Prozent und ist eine Idee der Deutschen Bahn (DB), die ihn in allen ihren IC- und ICE-Zügen gewährt. Da einige von ihnen auch internationale Strecken in die Schweiz nach Basel, Zürich, Chur oder Interlaken bedienen, hält die Preisreduktion auch hier Einzug. «In den DB-Speisewagen ändern sich die Regeln nach der Grenze selbstverständlich nicht», sagte der SBB-Sprecher Reto Schärli zu 20 Minuten.

SBB findet Becher-Rabatt gut

Die SBB selbst kennt keinen Öko-Rabatt für Mehrwegbecher. Sie zeigt sich jedoch offen dafür: «Wir finden das eine sympathische Aktion der DB und können uns das für die Zukunft gut vorstellen», sagt Schärli.

Ein Café Crème oder ein Tee kostet bei der Deutschen Bahn 3,20 Euro, auf der Schweizer Strecke wird dafür 3.80 Franken verlangt.

Die SBB rechnet also mit einem Euro-Wechselkurs von 1,19 Franken. Der aktuelle Tageskurs beträgt rund 1.14 Franken. Laut Schärli wird die SBB den Kurs zu gegebener Zeit angleichen.