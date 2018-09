Darauf kommt es beim Lohnanstieg 2019 an

Viele Zahlen schwirren vor der Lohnrunde 2019 durch die Luft:

Der Gewerkschaftsbund fordert zwischen 2 und 2,5 Prozent mehr Lohn. Die Credit Suisse erwartet nur ein Plus von 1 Prozent. Travailsuisse will mindestens 2 Prozent mehr. Es geht zwar auch um Taktik, aber Forderungen und Prognosen basieren auf realen Fakten.

• Wie gut läuft die Wirtschaft?

Das erwartete Wirtschaftswachstum fürs nächste Jahr spielt eine wichtige Rolle für die Lohnrunde. «Es geht ja um die Frage, wie gross der Kuchen ist, der verteilt werden kann», sagt Ökonom Claude Maurer von der Credit Suisse (CS) zu 20 Minuten. Im laufenden Jahr sollte die Wirtschaft um 2,7 Prozent wachsen, im kommenden um 1,7 Prozent, so die CS. Entscheidend für die Lohnrunde ist dabei der Produktivitätsanstieg: Wie viel mehr Leistung bringen die Arbeitnehmer für das Wachstum? Laut Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, ist die Produktivität in den letzten Jahren in der Schweizer Wirtschaft im Schnitt um rund 1 Prozent gestiegen.

• Wie hoch ist die Teuerung?

Die Lohnerhöhungen sollten die Teuerung ausgleichen. Die Prognosen unterscheiden sich aber: Für 2019 erwartet die CS etwa eine Teuerung von 0,7 Prozent, der Gewerkschaftsbund geht von 1 Prozent aus. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) rechnet mit 0,8 Prozent. Die Erwartungen können naturgemäss falsch sein: Für 2017 gingen Ökonomen von einer kaum merklichen Teuerung aus. Sie lag dann tatsächlich aber bei 0,5 Prozent; die Löhne hingegen waren nur um 0,4 Prozent gestiegen. Das kam einer Reallohnkürzung gleich. Die Gewerkschaft legt dieser Lohnrunde deshalb die aktuelle Teuerung von rund 1 Prozent zugrunde. Generell unberücksichtigt bleiben bei der Teuerungsberechnung jedoch immer die Krankenkassenprämien.

• Ist die Arbeitslosigkeit hoch?

Für die Frage, wie viel bei der Lohnerhöhung drin liegt, ist es eigentlich egal, wie hoch die Arbeitslosigkeit gerade ist. Für die Verhandlungsmacht ist es jedoch entscheidend. «Eine hohe Arbeitslosigkeit bedeutet eine sinkende Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer», sagt CS-Ökonom Maurer. Wenn viele Menschen arbeitslos sind, haben die Leute eher Angst, ihren Job zu verlieren, und verzichten auf Lohn. Die Arbeitslosigkeit liegt jedoch mit aktuell 2,4 Prozent tief. Die Chancen für die Gewerkschaften stehen deshalb gut.

Alle drei Faktoren fliessen für die Lohnforderung respektive die Prognose für die nächste Lohnsteigerung zu gleichen Teilen ein. Für 2019 heisst das: Bei einem Produktivitätsanstieg von 1 Prozent und einer Inflation von um 1 Prozent und niedriger Arbeitslosigkeit wäre mit einem Lohnanstieg von rund 2 Prozent zu rechnen. Die Gewerkschaft fordert dazu noch einen Aufschlag auf bis zu 2,5 Prozent. «Damit wollen wir den fehlenden Inflationsausgleich der vergangenen Jahre nachholen», sagt Lampart zu 20 Minuten.