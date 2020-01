Das bedeutet der Brexit für Schweizer Konsumenten

Der unmittelbar bevorstehende Brexit sorgt bei Unternehmen und an der Börse für Unsicherheit. Ab Samstag gehört das Vereinigte Königreich (UK) endgültig nicht mehr zur Europäischen Union (EU).

«Mind the Gap»-Strategie

Der Bund verfolgt derzeit die sogenannte «Mind the Gap»-Strategie. Damit will die Schweiz die bestehenden gegenseitigen Rechte und Pflichten über den Zeitpunkt des EU-Austritts des Vereinigten Königreichs (UK) hinaus sicherstellen. Zu diesem Zweck haben die beiden Nationen bereits verschiedene Abkommen unterzeichnet, die in der Regel befristet sind. «Nichts wird sich ändern bis am 31. Dezember 2020», versichert UK-Botschafterin Jane Owen.

Aber trifft das Ganze eigentlich auch die Konsumenten? «Ja, der Brexit sollte auch die Schweizer Konsumenten kümmern», sagt Haig Simonian, Vizepräsident der Britisch-Schweizerischen Handelskammer, zu 20 Minuten (siehe Video oben). Allerdings hat die Schweizer Politik bereits vorgesorgt, dass sich zumindest bis Ende 2020 nichts ändert (siehe Box). Kann die Schweiz die bestehenden Abkommen jedoch nicht darüber hinaus verlängern, bekämen auch die Schweizer Konsumenten den Brexit zu spüren:

Preise

Die Schweiz hat mit dem UK ein neues bilaterales Handelsabkommen abgeschlossen, das verhindern soll, dass die Preise von britischen Produkten in der Schweiz in die Höhe schiessen. Ohne ein solches Abkommen würden Standardzölle der Welthandelsorganisation (WTO) auf britische Ex- und Importe fällig. «Die Höhe der Zölle hängt von den Produkten ab – man spricht von 3 bis 10 Prozent», sagt Simonian. Wie viel teurer dann etwa ein Range Rover, britischer Tee oder auch Medikamente wären, sei zudem davon abhängig, ob die Hersteller die Zölle ganz oder teilweise auf die Konsumenten abwälzen würden.

Jobs

Für britische Firmen würden die WTO-Zölle auch den Import von Schweizer Gütern verteuern. Wenn das den Unternehmen zu teuer wird, könnten sie beschliessen, ihre Ware künftig etwa in China zu bestellen, so Simonian: «Dann könnte man nicht ausschliessen, dass wegen der sinkenden Nachfrage in der Schweiz Arbeitsplätze verloren gehen.»

Aufenthalt

Es könnte künftig für Schweizer schwieriger werden, Zugang zum britischen Arbeitsmarkt zu erhalten – und umgekehrt. Das Personenfreizügigkeitsabkommen ist nicht mehr auf das UK anwendbar, wenn es aus der EU austritt. Das Abkommen gab Schweizer Staatsangehörigen bisher das Recht, ihren Arbeitsplatz und Aufenthaltsort im UK frei zu wählen. Spätestens 2021 braucht es auch hier eine neue Lösung. UK-Botschafterin Jane Owen betont, dass nur neue Ankömmlinge betroffen seien – wer bereits eine Aufenthaltsbewilligung im jeweils anderen Land habe, müsse sich keine Sorgen machen.

Reisen

Die EU zieht eine Visumspflicht für Reisende aus dem UK in Betracht. Das würde es Briten nicht nur erschweren, nach Europa zu reisen, sondern das Visum wäre auch mit einer Gebühr verbunden. Für Schweizer Reisende gibt es derzeit zwar keine vergleichbaren Gebühren – dass sich das ändert, sei aber denkbar, sagt Simonian.

(rkn)