Darum hält SNB-Chef Jordan die Füsse still

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält am Negativzins von minus 0,75 Prozent fest. Damit agiert SNB-Präsident Thomas Jordan anders als seine Kollegen in der EU und den USA: Die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank Fed haben die Zinsen gesenkt.

Umfrage Die SNB ... ... agiert richtig, indem sie den Leitzins nicht noch weiter senkt.

... hätte den Leitzins senken sollen.

... sollte die Zinsen endlich wieder erhöhen.

Warum ist das wichtig, wenn sich in der Schweiz ohnehin nichts geändert hat? Hier die zentralen Fragen und Antworten:

Schon beim Wort Leitzins löscht es mir ab. Wovon reden wir da?

Der Leitzins ist der Schlüsselzins, zu dem sich Geschäftsbanken Geld bei der Zentralbank leihen können. In der Schweiz legt die SNB den Leitzins fest.

Warum ist dieser Leitzins so wichtig?

Er ist das wichtigste geldpolitische Instrument, das einer Zentralbank zur Verfügung steht. In der Schweiz steuert die SNB damit die Geldpolitik.

Warum hat die SNB heute nicht an diesem Zins gerüttelt?

Sie will wohl nicht noch mehr Pulver verschiessen, als sie es ohnehin schon getan hat. «Insgesamt hat die SNB beschlossen, auf Nummer sicher zu gehen und die begrenzte Feuerkraft, die sie noch zur Verfügung hat, zu erhalten», sagt Analyst Peter Rosenstreich von Swissquote. Jörg Angelé vom Asset Manager Bantleon spricht davon, dass die SNB «nur noch wenige Pfeile im Köcher» habe.

Welche Pfeile hat sie denn schon verschossen?

Die SNB hat im Grunde zwei wichtige «Waffen» in der Geldpolitik, von denen sie in den letzten Jahren Gebrauch gemacht hat. Einerseits eben den Leitzins, den sie seit vier Jahren im Minus belässt. Andererseits hat sie immer wieder am Devisenmarkt eingegriffen. Diese Bereitschaft betont sie weiterhin.

Warum mischt sich die SNB überhaupt am Devisenmarkt ein?

Eines der obersten Ziele der Nationalbank ist, dass der Franken nicht zu stark wird. Ein zu teurer Franken gegenüber dem Euro schadet der Schweizer Exportindustrie, aber auch dem Tourismus und dem Detailhandel, weil bei einem tiefen Euro-Franken-Kurs der Einkaufstourismus (noch) attraktiver wird.

Warum ärgern sich eigentlich so viele über den Negativzins?

Es stimmt: Die Kritik am negativen Leitzins wird immer lauter. Da sind etwa die Banken, die für ihre Einlagen bei der SNB einen Strafzins zahlen müssen. Das koste sie 2 Milliarden Franken pro Jahr, monieren die Banken. Aber auch die Pensionskassen sagen, für sie sei der Negativzins ein Ärgernis.

Ich bin aber keine Bank. Muss mich also nicht kümmern, oder?

Auch in der Bevölkerung sorgt der Negativzins mittlerweile für kontroverse Diskussionen. Es steht die Frage im Raum, ob die Banken die Negativzinsen irgendwann an ihre Kleinkunden weitergeben. Bis jetzt geben sich die Banken mit Aussagen dazu noch zurückhaltend. An grosse Kunden mit hohen Kontoguthaben werden die Negativzinsen aber vielerorts schon weitergereicht.

Mich interessiert mehr, wann die Zinsen endlich wieder steigen!

Auf eine Zinswende müssen wir wohl noch eine Zeit lang warten. Die SNB erhöht die Zinsen wohl erst, wenn es die EZB tut. Mit Blick auf die jüngsten Massnahmen der EZB sagt Analyst Angelé: «Eine Zinsanhebung in der Eurozone steht frühestens im Jahr 2021 zur Debatte.»

Teile dieses Artikels wurden bereits vergangene Woche anlässlich des Zinsentscheids der EZB publiziert.