Jetzt wird das Benzin billiger

Der Ölmarkt ist auf Talfahrt. Der Preis für die Öl-Sorte Brent fiel um 31,5 Prozent auf 31,02 Dollar pro Fass. Laut Experten ist das der grösste Rückgang seit fast 30 Jahren – Auslöser war damals der Ausbruch des Ersten Golfkriegs. Was heisst das jetzt für Schweizer Autofahrer? Müssen sie schon bald weniger für den Sprit bezahlen? Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wird das Tanken jetzt billiger?

Ja, die ersten Tankstellen haben die Preise bereits reduziert. So kosten Benzin und Diesel bei den Migrol- und Ruedi-Rüssel-Tankstellen ab sofort 3 Rappen weniger, wie es auf Anfrage heisst. «Der Markt muss Angebot und Nachfrage wieder ins Lot bringen», erklärt Norber Rücker, Chef Makro-Research bei Julius Bär, zu 20 Minuten. «Das geschieht nur über massiv tiefere Preise.» Auch ZKB-Anlagestratege Simon Lustenberger erwartet, dass der Preissturz «relativ zeitnah» an den Konsumenten weitergegeben wird. Um wie viel der Benzinpreis fallen wird, kann Lustenberger nicht beziffern. «Es wird sicher nicht im gleichen Umfang wie beim Preissturz von Rohöl sein», sagt er lediglich.

Warum ist der Ölpreis so stark gesunken?

Weil es zum offenen Bruch zwischen den Ölstaaten gekommen ist. «Am Freitag konnten sich Russland und Saudiarabien nicht über Produktionskürzungen einigen. Am Samstag kündigte Saudiarabien grosse Preiskürzungen und eine steigende Produktion an», sagt Julius-Bär-Experte Rücker. Eigentlich hatte die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Produktionskürzungen beschlossen. Doch Länder wie Russland hielten sich nicht daran – Saudiarabien hätte den Grossteil der Kürzungen somit selber stemmen müssen. Das war der Grund für die Eskalation, vermutet Lustenberger von der ZKB.

Warum beschloss die Opec überhaupt Produktionskürzungen?

Um den Rohölpreis stabil zu halten. «Wenn die Opec-Mitglieder weniger produzieren, verlieren sie zwar Marktanteile – etwa an die Produzenten von Schieferöl. Aber die Kürzungen hätten auch eine bestimmte Marge auf das Rohöl garantiert», sagt ZKB-Experte Lustenberger.

Wie geht es weiter im Streit zwischen Saudiarabien und Russland?

Das ist unklar. «Die Entwicklungen über das Wochenende bringen viele neue Unsicherheiten», sagt Rücker von Julius Bär. Fraglich sei etwa, wie sich die USA in den Konflikt einmischten und was die Konsequenzen für den Nahen Osten wären. «Bestenfalls kehren Russland und Saudiarabien zum Verhandlungstisch zurück, aber das Vertrauen bleibt nachhaltig gestört.»

Was hat das Coronavirus mit dem Preissturz zu tun?

«Relativ wenig», sagt Lustenberger. Der Zeitpunkt von Saudiarabiens Preissenkung sei schlicht unglücklich gewählt. «Es gab bereits einen Nachfragerückgang wegen des Coronavirus und nun kommt der Angebotsschock dazu. Das ist eine sehr seltene Kombination», sagt Lustenberger. Norbert Rücker von Julius Bär befürchtet eine Rezession in der Erdölindustrie, die einige Firmen nicht überleben würden. So habe es bereits Konkurse in der US-Schieferindustrie gegeben, was sich laut Rücker fortsetzen dürfte. Langfristig seien aber besonders die Erdölstaaten unter Druck.



Wie geht es weiter mit dem Ölpreis?

Der Ölpreis dürfte über die kommenden Wochen auf dem heutigen Niveau verharren, prognostiziert Rücker von Julius Bär. Längerfristig erwartet er eine langsame Erholung in Richtung 50 Dollar pro Fass.