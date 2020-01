Darum ist der Snapchat-Chef ein Fan von Tiktok

Die chinesische Video-App Tiktok wird immer beliebter: Täglich sind rund 400 Millionen Personen weltweit aktiv auf der Social-Media-Plattform. Damit konkurriert Tiktok mit Plattformen wie Instagram, Facebook oder Snapchat. Da überrascht es, dass sich gerade Snapchat-Gründer Evan Spiegel öffentlich als grosser Tiktok-Fan outet.

An der Digitalkonferenz DLD in München sagte Spiegel: «Ich liebe Tiktok, ich bin ein grosser Fan», wie die «Frankfurter Allgemeine Zeitung»schreibt. Die Plattform könnte sogar grösser werden als die Konkurrentin Instagram, so Spiegel weiter. Denn der Inhalt auf Tiktok basiere auf Talent, auf Instagram gehe es um Status. Spiegel glaubt, dass auf Talent basierender Inhalt spannender sei und Tiktok deshalb mehr Erfolg haben werde in Zukunft.

Kopieren gehört dazu

Auch für Facebook hat Spiegel nur gute Worte übrig. Und das, obwohl Facebook regelmässig erfolgreiche Snapchat-Entwicklungen zu kopieren scheint. «Wir wären verärgert, wenn wir nicht noch viel mehr Ideen hätten», so der Snapchat-Gründer. Kopieren sei ein Teil des kreativen Prozesses und Ideen seien nicht knapp und müssten deshalb auch nicht beschützt werden.

Spiegel kann sich durchaus entspannt gegenüber der Konkurrenz zeigen: 2019 hat sich der Snap-Aktienkurs vervierfacht. Kurz vor Weihnachten 2018 lag der Kurs noch unter 5 Dollar. Inzwischen kostet eine Snap-Aktie fast 20 Dollar.

(bsc)