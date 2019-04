Kann jetzt jeder Stadler-Aktien kaufen?

Stadler feiert morgen Freitag voraussichtlich seinen Börsenstart. Die Aktien des Thurgauer Zugbauers werden an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Können Privatanleger die Aktien kaufen? Und wie viel Geld fliesst mit dem Börsengang an Stadler-Präsident Peter Spuhler? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen:

Warum geht Stadler an die Börse?

Der Zugbauer ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen – für Stadler-Präsident Peter Spuhler ein Grund, den Konzern an die Börse zu bringen. «Wenn das so weitergeht, ist es von Vorteil, das Wachstum über den Kapitalmarkt finanzieren zu können», sagte er zu 20 Minuten . Ein Unternehmen kann an der Börse schnell Kapitalerhöhungen durchführen und sich so frisches Geld für Zukäufe oder andere Wachstumspläne besorgen.

Wie viel verdient Spuhler mit dem Börsengang?

Spuhler besitzt 80 Prozent der Stadler-Aktien. Er will Hauptaktionär bleiben und für den Börsengang bis zur Hälfte seiner Anteile verkaufen. Die Preisspanne haben die für den Börsengang verantwortlichen Banken auf 36 bis 39 Franken festgesetzt. Insgesamt 40,25 Millionen Aktien werden angeboten. Der Börsenwert von Stadler Rail kann daher bei rund 4 Milliarden Franken liegen. Schätzungen gehen davon aus, dass Spuhler mit dem Börsengang rund 2 Milliarden Franken in Cash einnehmen wird.

Ist die Aktie eine «Volksaktie»?

Spuhler selbst hat schon von einer «Volksaktie» gesprochen. Das Papier soll also für jedermann sein. «Es wäre eine grosse Freude, wenn wir viele Kleinaktionäre hätten, die auch etwas bahnbegeistert sind», so Spuhler. Das Problem: Das Interesse an der Aktie des ersten börsenkotierten Schweizer Zugbauers ist riesig. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Platziert wurden die Aktien vor allem bei institutionellen Anlegern wie Pensionskassen, Versicherern oder Anlagefonds. Private Kaufwillige dürften überwiegend leer ausgehen. Laut Corina Hennig, Anlagespezialistin bei der Bank Cler, wurden bei der Platzierung der Aktien nicht genügend Privatanleger bedacht, «um dem Anspruch einer Volksaktie gerecht zu werden».

Können Privatanleger die Aktien zum Börsenstart kaufen?

Ja, ab dem Börsenstart können Privatanleger Stadler-Aktien erwerben. Expertin Hennig empfiehlt aber, sich vorerst zurückzuhalten. «Anleger sollten ruhig bleiben und den Ausgabepreis sowie die ersten Bewertungen der Banken abwarten.» Hennig geht von einem Ausgabepreis von 39 Franken aus und sieht vor allem anfänglich einen steigenden Kurs: «Der erste Handelstag dürfte ein Erfolg werden.»

Ist die Aktie ein Schnäppchen?

Expertin Hennig erachtet die Aktie als fair bewertet. «Sie ist weder ein Schnäppchen noch überteuert.» Dabei müsse man die Unternehmenszahlen betrachten. Und diese sehen gut aus: Stadler ist profitabel, hat kaum Ausstände und die Auftragsbücher sind voll. 2019 soll sich der Umsatz voraussichtlich auf 4 Milliarden Franken verdoppeln. Davon sollen die Aktionäre profitieren: Rund 60 Prozent des Nettogewinns sollen in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Für das laufende Jahr sind Ausschüttungen von 120 Millionen Franken vorgesehen.

Was wird jetzt für Stadler anders?

Bisher war Stadler verschwiegen. Zahlen wurden kaum publiziert. Das ändert sich jetzt: Börsenkotierte Unternehmen müssen ihre Bücher öffnen. Das kann Vorteile haben. «Aufträge werden gern an Firmen vergeben, bei denen man die Zahlen kennt», so Hennig. Zudem steige der Bekanntheitswert. Andererseits werde der Druck auf Stadler grösser. «Investoren wollen jetzt gute Zahlen sehen», sagt die Expertin. Stadler werde nun stärker mit den Konkurrenten Alstom, Bombardier oder Siemens verglichen. «Bisher fällte einzig das Stadler-Management die Entscheide. Nun will der Markt aber mitreden», so Hennig.