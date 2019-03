Darum lohnt es sich, im Job über Gefühle zu reden

Gefühle und Arbeit gehen zusammen, auch wenn es um private Themen geht. Das zeigt die Auswertung von 65 Studien durch US-Universitäten. Wer zum Beispiel über seine Homosexualität, psychische Probleme oder eine Schwangerschaft im Job spricht, ist gesünder und auch bei der Arbeit produktiver.

Umfrage Ziehen Sie eine rote Linie zwischen Job und Privatleben? Ja, denn mir fehlt das Vertrauen zu meinen Arbeitskollegen.

Gefühle zeigen ist für mich wichtig - auch im Job.

Wenn,dann erzähle ich nur Belangloses.

Wichtige Dinge wie Trennung oder Todesfälle erzähle ich.

Eine rote Linie zwischen Privatleben und Job zu ziehen, lohnt sich nicht, so die Studie. Wer sich am Arbeitsplatz mit seiner ganzen Persönlichkeit zeigt, schaffe bessere Beziehungen, erhöhe die Arbeitszufriedenheit und -verpflichtung, erklärt Co-Studienautor Eden King von der Rice University in Houston/Texas.

Gefühle zu verstecken, verbraucht Energie

«Authentisch zu sein, ist sicher gesünder, als seine Gefühle zu verstecken», sagt die Schweizer Arbeitspsychologin Corinne Baumgartner zu 20 Minuten. Das gelte vor allem für negative Gefühle wie bei einer Trennung, Kindersorgen oder dem Tod von Angehörigen oder Freunden. Das Vorspielen positiver Gefühle und Verstecken der echten über längere Zeit könne zu Gesundheitsproblemen führen: «Wer nach aussen eine Fassade aufrechterhält, lebt in einer emotionalen Dissonanz, die sehr viel Energie kostet.»

Auch wo es beruflich nicht um Gefühle gehe, zum Beispiel auf dem Bau, müsse es Platz für Privates geben, so Baumgartner. «Sorgen anzusprechen ermöglicht erst die Anteilnahme und Unterstützung durch Arbeitskollegen und Chefs.»

«Ich rate allen, auch im Beruf ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, sodass es möglich ist, auch über Privates zu sprechen», sagt Baumgartner. Auf dieser Basis gelinge auch die Zusammenarbeit besser. «Gerade auch Chefs tun gut daran, für dieses Vertrauen sorgen.»

