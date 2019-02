Darum sind fast alle so verrückt nach Nutella

Aus Frankreich kommt Entwarnung: Die grösste Nutellafabrik der Welt hat am Montag ihre Produktion wieder aufgenommen. Die Produktion in dem französischen Ort Villers-Ecalles stand tagelang wegen Qualitätsproblemen still.

Die Marke Nutella polarisiert. Hauptkritikpunkt sind die Inhaltsstoffe des Brotaufstrichs. Nutella besteht zu gut 56 Prozent aus Zucker und zu fast 31 Prozent aus Fett. Rund 20 Prozent davon sind billiges Palmöl, für dessen Herstellung laut Umweltschutz-Organisationen wie WWF massiv Wälder gerodet werden müssen. Zudem steht Palmöl im Verdacht, die Entstehung bestimmter Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Diabetes zu fördern.

Die Fabrik ist verantwortlich für ein Viertel der weltweiten Nutellaproduktion. Fans der Nuss-Nougat-Creme hatten wegen des Fertigungsstopps schon Versorgungsengpässe befürchtet.

Der Aufruhr zeigt, wie viele Emotionen mit Nutella verbunden sind. Doch warum ist der süsse Brotaufstrich so erfolgreich? Ein Erklärungsversuch.

Die Kindheitserinnerungen

Nutella gab es gefühlt schon immer (in Wahrheit seit den 1960er-Jahren). Viele kennen es darum schon seit ihrer frühesten Kindheit. Der Brotaufstrich gehörte am Sonntag zusammen mit dem frischen Zopf einfach zum Familienzmorge. Darum weckt die Creme bei vielen wohlig-warme Gefühle – ein Nutellabrot lässt die Kindheit schlagartig wieder aufleben.

Die Suchtgefahr

Noch ein Löffel, und noch einer ... jeder, der Nutella gern pur isst, kennt das Phänomen: Aufhören ist fast noch schwieriger als bei Chips. Verschwörungstheoretiker vermuten sogar, dass Nutella einen süchtigmachenden Stoff enthält. Ernährungsexperten sehen das nüchterner: Nutella enthält enorm viel Zucker und Fett. Und auf das springen die Geschmacksnerven der Menschen an – ganz einfach.

Das Marketing

Die Herstellerfirma Ferrero hat es stets verstanden, mit Nutella cleveres Marketing zu verbinden – und davon abzulenken, dass in Nutella viel Ungesundes steckt. In den 1970er-Jahren war es die Mutter, die ihre Kinder zum «gesunheitsbewussten» Einkaufen mitnahm. In den Nullerjahren machten deutsche Fussballnationalspieler in Nutella-Spots mit. Die versteckte Botschaft: Wenn sich sogar Sportler Nutella aufs Brot schmieren, kann es ja nicht so schlecht sein.

Der Hype

Es gibt personalisierbare Nutellaetiketten und zahlreiche Nutellarezeptbücher. In Chicago und New York gibt es Nutella-Cafés. Ja, es gibt sogar den weltweiten Nutellatag (der letzte war am 5. Februar). Und ein 70-Prozent-Rabatt auf Nutella in Frankreich sorgte gar für wüste Szenen in den Supermärkten. Immer im Gespräch zu bleiben, hat die Marke einfach drauf.

Die Einzigartigkeit

Nutella ist auch nach über 50-jährigem Bestehen immer noch der Verkaufshit der Herstellerfirma Ferrero. Das hat schon viele Nachahmer auf den Plan gerufen. Doch wahre Fans sind sich einig: So fein und zartschmelzend ist einfach nur Nutella. Der Grund bleibt ein Rätsel: Das Geheimnis um das Rezept ist so gross wie manches Staatsgeheimnis.





