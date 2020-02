Darum können Düfte in Shops Kunden vergraulen

Damit sich Kunden die Wartezeit als weniger lang empfinden, versprüht die Swisscom ab sofort Düfte in ihren Filialen. Damit folgt die Telecomanbieterin einem Trend: Verschiedenste Branchen setzten bereits auf wohlriechende Düfte, damit sich Kunden wohler fühlen, so etwa die Swiss und die Versicherung Mobiliar.

Bei den Kunden kommen die Düfte nicht immer gut an: «Je nach Duft bekomme ich einen Hustenanfall oder gar eine allergische Reaktion», sagt 20-Minuten-Leser Daniel. Leserin Sonja macht sogar einen Bogen um Parfümerien wegen des Dufts: «Ich bekomme von dem Geruch Kopfweh und mir wird schlecht.»

Düfte sind immer subjektiv

Tatsächlich können Düfte laut einem Experten sogar toxisch sein (siehe Interview unten). Laut Professor Claus Noppeney von der Berner Fachhochschule sorgen sich Kunden vor wohlriechenden Düften in Läden: Die Leute haben Angst davor, dass die Gerüche Allergien oder Unverträglichkeiten hervorrufen.

Auch werde den Firmen vorgeworfen, dass sie mit angenehmen Düften ihre Kunden unbewusst manipulieren wollten. «Ich rate den Unternehmen deshalb zu einer offenen Kommunikation», sagt Noppeney.

Unbestritten bleibt aber, dass Düfte die Stimmung und Emotionen von Menschen beeinflussen. «Auch das Zeiterleben wird durch Gerüche beeinflusst.» Allerdings würden Düfte subjektiv wahrgenommen: Das könne schnell zu Kritik führen, so Noppeney.

Die Swisscom hat offenbar keine Angst, dass der Duft Kunden stören könnte: Der Einsatz von Düften sei bei den Kunden bisher gut angekommen. Die Rückmeldungen seien positiv gewesen. Im Laden ist der Duft zwar wahrnehmbar, bei der Kreation sei aber stark darauf geachtet worden, einen dezenten Duft herzustellen, erklärt eine Sprecherin.

Neue Probleme wegen Düften

Den gleichen Geruch an verschiedene Standorten herzustellen, sei mit sehr grossem Aufwand verbunden und eine kaum lösbare Herausforderung. Schliesslich unterscheiden sich die räumlichen Bedingungen und die konkrete Situation vor Ort. «Parfümierte Kunden, eine hohe Besucherfrequenz und Temperaturschwankungen – das alles beeinflusst den Geruch in einem Raum», so Noppeney.

Deshalb rät Noppeney eher von künstlichen Düften in Filialen ab. «Das kreiert nur neue Probleme.» Stattdessen könnten angenehme Gerüche mit saisonalen Blumen kreiert werden. Noch besser wäre es, den Duft mit einer Aktivität zu verbinden.«Die Kunden könnten beispielsweise vor Ort Orangensaft pressen oder Kaffee kochen. Damit hätten die Leute etwas zu tun und sorgen gleich selbst für angenehme Gerüche.»

Dass es Zeit braucht, Düfte in der angemessenen Dosierung in verschiedenen Räumen zu verteilen, sieht auch die Swisscom: Es könne etwas Zeit brauchen, bis die Shops die passende Intensität gefunden hättdn. Dabei könne aber jede Filiale die Duftmenge individuell reduzieren, wenn dies gewünscht sei.