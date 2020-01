Darum sind die Päckli der Onlinehändler oft zu gross

Neues Handy bestellt – die Post bringt ein Päckli, in dem ein ganzer Laptop Platz hätte. Wer online einkauft, wundert sich immer mal wieder über die halb leeren Schachteln, die die Händler verschicken.

Wie viel macht die Verpackung aus?

Mehr Verpackung bedeutet auch eine grössere Umweltbelastung. Experte Fredy Dinkel gibt jedoch zu bedenken, dass die Belastung durch die Verpackung im Vergleich zum Inhalt von untergeordneter Bedeutung sei – selbst wenn die Verpackung unnötig gross ist, ist es vor allem die Herstellung des verschickten Produkts, das den grössten, negativen Effekt auf die Umwelt hat.



Rund 275'000 Tonnen Papier und Karton werden in der Schweiz jedes Jahr nicht rezykliert, wie Zahlen des Vereins Recycling Papier + Karton zeigen. Das sind gut 18 Prozent des gesamten Schweizer Papier- und Kartonkonsums, der rund 1,5 Millionen Tonnen pro Jahr beträgt. Der Kartonkonsum wird nicht separat ausgewiesen, weil es in der Schweiz sowohl Gemischt- als auch Separatsammlungen gibt.

Die unnötig grossen Päckli können zu einer erhöhten Umweltbelastung führen, sagt Fredy Dinkel vom Beratungsunternehmen Carbotech: Denn dadurch lassen sich Lastwagen mit weniger Sendungen füllen – wenn deswegen zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt werden müssen, erhöht das den CO2-Ausstoss. Dazu kommt, dass die Umwelt auch durch den erhöhten Materialverbrauch stärker belastet wird (siehe Box).

Händler sparen mit grösseren Schachteln

Warum verschicken die Onlinehändler denn die übergrossen Schachteln? Sie wollen die Zahl der Kartongrössen niedrig halten – denn so können sie Geld sparen, wie Stern.de schreibt. Die kleinere Auswahl macht die Arbeitsprozesse schlanker und Mitarbeiter müssen weniger Entscheidungen fällen – das spart Arbeitszeit. Gerade für besonders kleine Produkte fehlt dadurch aber die passende Schachtel.

Der grössere Karton koste den Händler praktisch gleich viel wie der kleinere. Bei den Versandkosten kommt es zudem vor allem auf das Gewicht und nicht auf die Grösse des Pakets an – solange die Schachtel nicht gerade als Sperrgut zählt, macht der grössere Karton auch den Versand in der Regel nicht teurer.

Acht Standardgrössen

Amazon etwa arbeitet mit rund 30 Boxgrössen, bei Digitec Galaxus sind es acht. Der grösste Schweizer Onlinehändler schreibt auf Anfrage, es könne vorkommen, dass ein Mitarbeiter ein zu grosses Format wähle, wenn die passende Grösse am Arbeitsplatz vergriffen sei.

Bei Amazon ist die Erklärung eine andere, wie Sprecher Thorsten Schwindhammer sagt: «Ist eine Kartonage zu gross, liegt das in der Regel daran, dass die Stammdaten eines Produktes falsch im System hinterlegt sind.» Darum sollten Kunden dem Konzern Feedback geben, falls sie Pakete mit zu viel Leerraum erhalten.

Passgenaue Verpackung

Digitec Galaxus will in Sachen Verpackung nachhaltiger werden. Die Firma setzt darum Maschinen ein, die Pakete passgenau in Karton verpacken. Das reduziere den Verbrauch von Füllmaterial, sagt Sprecher Alex Hämmerli: «Allein 2019 konnten wir so mehr als 16 Tonnen Plastik einsparen.»

Derzeit wird etwas mehr als die Hälfte der Bestellungen bei Digitec Galaxus mit diesen Maschinen verpackt. Der Händler baut die Anlage derzeit aus und peilt eine Quote von 70 Prozent an.

Eine ähnliche Anlage verwendet auch die Competec-Gruppe, zu der etwa Brack.ch gehört. Sprecher Daniel Rei sagt, man habe sich dafür entschieden, weil man so Material sparen, die Fahrten zum Paketverteilzentrum der Post reduzieren und schnelle Lieferungen gewährleisten könne.

Notwendiges Füllmaterial

Mehrere Händler betonen, dass der Schutz des Versandguts an erster Stelle stehe: «Der Umwelteinfluss ist am grössten, wenn Produkte beim Versand kaputtgehen», schreibt Zalando-Sprecherin Barbara Debowska. Im Gegensatz etwa zu Digitec Galaxus hält Zalando darum das Füllmaterial für nötig, da die Boxen sonst eingedrückt würden.

Der Kleiderhändler wolle aber möglichst viel Recyclingmaterial verwenden, heisst es weiter. 2018 waren es über 34'000 Tonnen Verpackungsmaterial, 89 Prozent davon aus erneuerbaren Ressourcen.